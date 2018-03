Innenriks

– På et eller annet vis må den kommende nasjonalparken hete noe som har med Sverre M. Fjelstad å gjøre, uttalte Ola Elvestuen (V) under årsmøtet til Østmarkas Venner nylig.

Overfor Dagsavisen presiserer Elvestuen at han ikke mener at nasjonalparken skal hete «Sverre M. Fjelstad-parken», men gjentar ønsket om å hedre Fjelstad på en eller annen måte.

– Jeg er beæret

Fjelstad (87), som blant annet er kjent for sine mer enn hundre naturfilmer og store bokproduksjon, har ivret for en nasjonalpark helt siden han som tenåring møtte eneboeren Korpås-Olsen, som mente det var nødvendig å verne Østmarka.

– Hvis det er én person som virkelig fortjener å se dette arbeidet fullført, så er det Fjelstad, understreket Elvestuen under årsmøtet i Østmarkas Venner.

– Jeg er beæret, men jeg synes ikke at jeg fortjener dette. Det har vært så mange entusiaster som har brent for denne saken, sier Fjelstad til Dagsavisen om Elvestuens utspill.

– Er begeistret

Andre synes derimot at klima- og miljøministerens idé er helt på sin plass.

– Vi er begeistret over at Elvestuen ønsker å koble Sverres navn til nasjonalparken, sier Helga Gunnarsdóttir, styreleder i Østmarkas Venner.

Hun mener dette kan gjøres på flere måter.

– I samtalen med Elvestuen etter årsmøtet nevnte jeg også ideen om at det bør være et eget rom i det kommende nasjonalparksentret med et arkiv og utstilling av Sverres filmer, bøker og bilder.

– Det høres veldig hyggelig ut, er Fjelstads respons på dette forslaget.

– Jeg stiller gjerne mine filmer, bøker og fotografier til disposisjon, men da må man få fram at det ikke handler om en «naturhelt», men om grunntanken bak, om behovet for å ta vare på naturen.

Etter å ha tilbrakt uker, måneder, ja, kanskje til og med år i Østmarka, kjenner Fjelstad området som kan bli nasjonalpark, bedre enn de fleste.

– Dette er et unikt område biologisk sett og fordi det er ganske urørt, påpeker han.

– Vi mangler dessuten barskog i lavlandet blant nasjonalparkene våre.

Tok forslag til seg

Det var i 2011 at Østmarkas Venner tok fram igjen forslaget om en nasjonalpark i Østmarka. Påfølgende år ble det presentert for Ola Elvestuen, som da var miljøbyråd i Oslo.

I en artikkel i Dagsavisen i februar 2016, foreslo Elvestuen selv, som da hadde fått plass på Stortinget, en slik nasjonalpark, sammen med politikere fra SV, Ap og MDG. Høyre, Frp og Sp fikk stanset forslaget, men bare til Venstre kom med i regjeringen. I begynnelsen av mars ga Klima- og miljødepartementet beskjed om at regjeringen ville starte «arbeidet med å kartlegge verneverdiene i Østmarka».

«Dette er første fase på veien mot en nasjonalpark i Østmarka», ble det påpekt. Elvestuen regner med at kartleggingen vil bli fullført i løpet av inneværende år.

– En brukspark

Fjelstad er glad over meldingene om ulv i Østmarka, og husker også med glede da han kom over tydelige spor etter bjørn i form av «skalperte maurtuer» der, for noen år tilbake. Samtidig understreker han at den kommende nasjonalparken også må bli et sted for mennesker.

– Når jeg holder kåserier får jeg alltid en del innsigelser og negative innspill fra tilhørere, som ikke vil ha nasjonalpark fordi det vil hindre dem og deres barn og barnebarn fra å benytte området. Det er en misforståelse. Grunntanken er jo at dette skal bli en nasjonalpark som skal brukes. Det skal bli en brukspark. Det er bare de tyngre inngrepene og tømmerhogst vi må unngå, understreker Fjelstad.