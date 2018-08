Innenriks

Begge ble pågrepet 7. august, siktet for grov narkotikaovertredelse.

Fredrikstad tingrett valgte forrige uke å holde paret varetektsfengslet inntil 5. september, mens politiet etterforsker saken. Både mannen og kvinnen anket avgjørelsen, med håp om at de kunne løslates slik at bryllupet unne gjennomføres likevel.

Ingen av de to fikk medhold i ankene sine av Borgarting lagmannsrett. Likevel har de nå blitt løslatt.

Fornøyde med avgjørelsen

Det var kvinnens forsvarer, Bjørn Philipson, som tirsdag anmodet politiet om å løslate paret, slik at de likevel kunne gjennomføre bryllupet. Den anmodningen tok politiet til følge.

– Politiet har vist en menneskelig side. Dette er uansett personer som det ikke er vanskelig å få tak i, dersom politiet ønsker det, sier Philipson.

Han forteller at hans klient er svært fornøyd med politiets beslutning om å la dem gå.

– Hun reagerte med stor glede da hun fikk nyheten, sier han.

Det ligger i kortene at politiet vil pågripe paret igjen etter bryllupet, men forsvareren hadde per i går ingen informasjon om at det er tilfelle.

Kvinnen har tidligere, i Fredrikstad tingrett, sagt seg villig til å bli pågrepet og varetektsfengslet på nytt rett etter bryllupet, så lenge det kunne avholdes. I tingretten ga hun også uttrykk for at hun så veldig fram til å gifte seg.

LES OGSÅ: Mann tiltalt for drapsforsøk med hjemmelaget spyd

Mannen nekter straffskyld

Ketil Magnus Berg, som sammen med Knut Ditlev-Simonsen er mannens forsvarer, forteller at den vordende ektemannen også er fornøyd med politiets avgjørelse.

– Vår klient er naturligvis svært glad for alt nå kan gå som planlagt, sier Berg.

Advokaten legger til at hans klient nekter straffskyld i saken.

– Politiet har hatt god tid til å etterforske saken. Han kan ikke forstå hvorfor han skal sitte fengslet, sier Berg.

– Uvanlig avgjørelse

Politiet har dermed gått imot lagmannsrettens avgjørelse, om at paret måtte bli værende bak lås og slå.

– At en fengsling gjør at et planlagt bryllup må utsettes, er normalt ikke noe som gjør en fengsling uforholdsmessig, spesielt ikke hvor brudgommen – som her – er medsiktet i samme sak, var deres konklusjon.

LES OGSÅ: 19-åring dømt for menneskesmugling av sin egen lillebror til Østfold

Fryktet bevisforspillelse

De begrunnet den videre varetektsfengslingen med at det foreligger en nærliggende fare for at den siktede kvinnen vil forspille bevis i saken, dersom hun løslates.

Når det gjelder mannen, så påpekes det at han har mulighet til å kontakte og påvirke vitner dersom han blir løslatt nå. Han har også mulighet til å fjerne eller endre fysiske og elektroniske spor, mener lagmannsretten.

Politiadvokat Charlotte Fredriksen forteller at paret er fengslet på bakgrunn av et større narkotikabeslag, men av hensyn til etterforskningen kan hun ikke gå nærmere inn på mengde eller type.

LES OGSÅ: I 1983 ble en Fredrikstad-mann dømt for drapsforsøk. Nå mener politiet han har gjort det igjen.