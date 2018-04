Når vasket du barnas leker sist?

Innenriks

– Som et minimum må du vaske lekene når det er matrester eller synlig skitt, snørr eller spytt på, for ellers kan det som måtte vinnes av mikroorganismer noe å leve og formere seg i, sier overlege Elsebeth Tvenstrup Jensen til den danske avisa Jyllands-Posten. Hun er tilknyttet Danmarks veltitulerte motpart til vårt Folkehelseinstitutt, Statens Serum Instituts Central Enhed for Infektionshygiejne.

Kladdemerker

Synlige kladdemerker skal også fjernes med det samme, ifølge danskene.

– Bruk svanemerket såpe av den typen du vasker skjeer og gafler i. Barn putter ting i munnen, sier helsesøster Helen Lyng Hansen ved netsundetsplejersken.dk.

Lego

Plastleker som Lego skal ifølge danskene vaskes i oppvaskmaskinen, myke kosedyr og bamser skal maskinvaskes på høyest mulig temperatur.

– Vasker man på over 80 grader, dør både stafylokokker og noroviruser, sier overlege Jensen i Infektionshygiejne-sentralen til Jyllands-Posten.

I institusjoner som barnehager bør lekene vaskes minst en gang i måneden, råder helesøster Hansen. Hvor ofte det bør gjøres i private hjem, sier hun ingenting om.

Men overlege Jensen minner om at stafylokokker og viruser kan overleve i mange måneder - om det bare har nok skitt å bo i... Så da er det vel bare å sette i gang. Eller stole på barnas immunforsvar.

