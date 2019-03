Nå vil Lysbakken bli kommunekongen

Det var en selvsikker SV-leder som talte til landsmøtet.

– Vi har store mål. Vi skal vinne kommunevalget til høsten. Vi skal vinne alle de store byene. Vi skal vokse i distriktene og få ordførere i alle landsdeler, sier Audun Lysbakken.

Han kom også med et stikk til den borgerlige regjeringen.

– Erna Solberg leder de rike sin regjering. Det er vanlig å si at hun ikke gjør noe for de svake i samfunnet. Det er jeg uenig i. Hun har jo tatt KrF og Venstre inn i regjering, sier Lysbakken.

– Det er ufint å erte partier fordi de er små. Jeg bare synes det er litt deilig å spøke med sperregrensen, jeg har ventet på det i årevis, la han til.

Les også: Bompengekrangel i SV

Medlemsvekst og gode målinger

Han har grunn til å være selvsikker. Partiet har gode målinger og medlemsvekst i ryggen.

Denne landsmøtehelgen nærmer partiet seg 15.000 medlemmer. De ligger også stabilt over resultatet av stortingsvalget i 2017 på snittet av målingene, og har gjort det i et år. I februar hadde de en oppslutning på 7,7 prosent på snittet av målingene, ifølge valgforsker Bernt Aardals analyse av meningsmålingene.

På snittet av kommunemålingene ligger SV på 7,0 prosent. Det ikke uvanlig at SV gjør det svakere i kommunevalg enn i stortingsvalg. Det har de stort sett gjort de siste 16 årene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ny direktørskatt

Lysbakken brukte talen på å lansere SVs plan for å dempe ulikhetsutviklingen. Blant annet en ny «spekulantskatt» for de som eier mange boliger. Partiet vil også ha mer skatt på høye lønninger.

– Vi vil ha ny direktørskatt på lønninger over 1,5 millioner kroner, sier Lysbakken, men stopper ikke der:

– Vi vil innføre en maksskatt på skyhøy arv, sier SV-lederen videre.

Han mener det nå er «overklassens tur til å stramme inn livreimen nå».

Les også: Kaski og Fylkesnes kjemper om toppverv i SV

Grønn folkebonus

Lysbakken lanserer også et forslag om en «grønn folkebonus».

– Vi skal ikke løse klimakrisen ved å sende regningen til vanlige folk og gevinsten til de på toppen, sier Lysbakken.

Han viser til tre ulike måter å innføre en slik ordning på:

* At folk med vanlige og lave inntekter får like mye eller mer i skattelette som miljøavgiftene øker. Også pensjonister og trygdede skal få like mye eller mer i økt inntekt som disse avgiftene øker.

* Alle med inntekt under en viss grense får en årlig utbetaling med kompensasjon for grønne avgifter.

* Den tredje varianten er at hver krone som tas inn i nye klimaavgifter betales direkte tilbake til alle nordmenn, med en lik sum til alle innbyggere uansett inntekt.

Partilederen inviterte til debatt om de ulike modellene, på SVs landsmøte denne helgen.

Les også flere saker om SV-landsmøtet:

Kamerater i kamp

Høyspent om kraft i SV

Rogaland SV vil avvikle bompenger