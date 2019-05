– Det skal aldri lønne seg å stå utenfor arbeidslivet, sier Sivert Bjørnstad, finanspolitisk talsperson i Frp, til Klassekampen.

Han mener det er legitimt å være utenfor arbeidslivet om man er syk eller skadd, man at man da ikke kan tjene like mye som om man hadde vært i arbeidslivet.

Forslaget som først skal legges fram i mars 2020, ledes av stortingsrepresentant Erlend Wiborg.

Alenemor

På spørsmål fra Klassekampen om en slik grense ikke kan få store konsekvenser, for eksempel for en alenemor, svarer Wiborg at det vil være velferdsordninger som tar vare på dem som faller utenfor.

– Men det er ingen grunn til at alenemora skal få mer enn den andre alenemora som faktisk er i jobb. Det er urettferdig, sier han.

Skeptisk

Wiborg håper forslaget blitt tatt godt imot av andre partier, spesielt Arbeiderpartiet. Men Aps finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud er skeptisk.

– Det høres ut som en byråkratisk og lite brukervennlig ordning. Man kjører mennesker inn i en trakt uten å ta hensyn til at de er forskjellige og har ulike behov, sier hun til avisa. (NTB)

