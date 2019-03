– Senterpartiet har tradisjonelt blitt oppfattet som et distriksparti. Men vi er først og fremst opptatt av desentralisering av makt og ressurser. Den profilen er like viktig i byene som i distriktene.

Det sier nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim, til Dagsavisen.

Senterpartiet flyr i medvind om dagen. Når partiet er samlet til landsmøte på Hamar denne helga, er det med rekordsterke målinger i ryggen. Ikke siden EU-kampen i 1994 har partiet opplevd tilsvarende tall. På flere målinger nærmer partiet seg 15 prosent, og det er nå i ferd med å etablere seg som Norges tredje største parti, foran Fremskrittspartiet.

Men til tross for gode tall, er Senterpartiet fortsatt i stor grad et distriktsparti. I de store byene er de fortsatt små. Selv om partiet gikk noe fram på den siste Oslo-målingen til VG, ligger de fortsatt lavt på 1,7 prosents oppslutning. Det ville gitt én bystyrerepresentant, noe partiet ikke har hatt i hovedstaden siden midten av 90-tallet.

Ser til byene

Nå vil partiet heve blikket og også kapre bystemmer. Tvinnereim mener partiet har flere gode by-saker som kan være med på å gi det gamle bondepartiet et løft også i urbane strøk.

Satsing på desentralisering. av makt og mer lokaldemokrati

Motstand mot politireformen.

Motstand mot nytt gigantsykehus på Gaustad. Sp vil heller utrede Ullevål som alternativ i tillegg til nytt sykehus på Aker.

Bevare grønne lunger i byene.

Motstand mot nye Viken fylke.

Særlig tjenester nært folk og satsing på lokaldemokrati mener nestlederen bør treffe like godt i byene som på bygda. Selv om avstandene i Finnmark åpenbart er lengre enn i Oslo, kan det likevel føles langt fra Groruddalen til Oslo rådhus, sier hun.

– For eksempel Oslo er en utrolig sentralstyrt by der lokalpolitikerne i bydelene har utrolig lite de skulle sagt. De blir sandpåstrøingsorganer. Når du ikke har bydelspolitikere som kan gjøre vei i vellinga, skaper det et demokratisk underskudd. Alle de store byene har et demokratisk underskudd. Det kunne man ha gjort noe med ved å desentralisere makt, sier Tvinnereim.

Også motstanden mot politireformen har lenge blitt ansett som en distriktssak. Men Tvinnereim minner om at også i de store byene har det vært vesentlig motstand mot reformen.

– Det som først ryker i politireformen, er forebyggende virksomhet. Tenk hvor viktig det er å ha en lokal politimann på Holmlia som kjenner miljøet, sier hun.

Klima og miljø

En av de store konfliktsakene på helgas landsmøte handler om hvordan Senterpartiet skal profilere seg også som et miljøparti. Dette var blant annet et av hovedtemaene i partileder Trygve Slagsvold Vedums tale fredag morgen.

Men i byene skal det ikke være noen tvil om at Senterpartiet er et grønt parti, mener nestlederen.

– Vi er kompromissløse på vern av grønne lunger og miljøet i byene. Vi snakker ofte om jordvern, men det samme gjelder parkene og fellesskapsarealene som vi brenner for. Gode, oversiktlige og grønne lokalsamfunn er overskriften på Senterpartiets bypolitikk.