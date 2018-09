Nå skal Listhaug styre Frp sammen med Siv Jensen

Innenriks

Sylvi Listhaug er konstituert som første nestleder, mens Ketil Solvik-Olsen får fortsette som andre nestleder mens han er i USA det kommende året.

Frp-leder Siv Jensen er fornøyd med valget.

– Det er en styrke for partiet at Listhaug er så engasjert i innvandring. Hun vil bidra til å gi oss bredde, sa hun etter møtet.

– Tydelig politiker

Listhaug selv lover at hun kommer til å fortsette med «å være seg selv».

– Jeg kan ikke være noen annen. Jeg er en tydelig politiker. Så opplever jeg av og til å bli vridd på, men jeg vil fortsette å være tydelig, sier hun.



Sylvi Listhaug overtar som nestleder i Frp og Ketil Solvik-Olsen får fortsette mens han er i USA, kom sentralstyret i Frp fram til mandag. Siv Jensen i midten. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Den andre nestlederen, Ketil Solvik-Olsen, tror ikke et blir noe problem å jobbe fra USA.

– Når Siv og jeg diskuterer politisk strategi, skjer det som oftest på telefon fordi vi har vært travle begge to. Nå mister vi muligheten til å sitte rundt samme bord, men jeg kan muligens få bedre tid framover til å være nestleder, sier han.

Sentralstyremøte

Sentralstyret var samlet på Frps partikontor i Oslo mandag ettermiddag for å ta stilling til om de ønsker Sylvi Listhaug som konstituert nestleder fram til partiets landsmøte i mai neste år.

Der ble det også tatt opp om partiets andre nestleder Ketil Solvik-Olsen kunne fortsette mens han bor i USA det neste året.

Partileder Siv Jensen har vært tydelig på at Listhaug er favoritt til å overta posisjonen som ble ledig da Per Sandberg trakk seg fra regjeringen og partiledelsen i august.

Og Listhaug var ikke sen med å stille seg til disposisjon.

– Jeg ønsker å stå på for partiet. Jeg er engasjert og har brukt mye tid på å reise rundt i partiorganisasjonen. Det kommer jeg til å fortsette med, sa Listhaug til NTB under Arendalsuka.

Solvik-Olsen gikk av som samferdselsminister fredag som følge av planene om å flytte til USA.

(NTB)