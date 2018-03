Nå skal KrF bestemme Listhaugs skjebne

Innenriks

Klokken 12.00 i dag samles KrFs stortingsgruppe og landsstyret for å bestemme seg for hva de skal stemme når mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) behandles i Stortinget i morgen. Det er til syvende og sist stortingsgruppa som bestemmer hva de skal stemme, men landsstyrets råd vil veie tungt.

I forkant av landsstyremøte hadde partiledelsen i KrF et eget strategimøte. Utenfør møterommet flokket pressen seg så tett at det knapt var mulig å brøyte seg forbi i den smale, og etter hvert ganske svette, gangen.

Med KrFs stemmer får forslaget flertall, og med det vil Frp-statsråden få et mistillitsvotum mot seg. Statsminister Erna Solberg har ifølge flere medier gjort det klart at regjeringen vil gå av om Stortingsflertallet vedtar mistillit til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren.

Listhaug har allerede fått et daddelvedtak mot seg. Les mer om hva det er i denne artikkelen.

Kabinettspørsmål

– Jeg synes det har vært veldig ugreie ytringer, og det illustrerer alvoret i situasjonen, sier nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad om Sylvi Listhaug og situasjonen landet nå har kommet opp i.

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, var også tydelig på hvor krevende beslutning KrF nå skal ta, er.

Til spørsmål fra TV2 om hvordan KrF stiller seg til det faktum at Solberg truer med å stille kabinettspørsmål, sa Grøvan:

– Forløpig er dette rykter.

Om utviklingen og engasjementet, med blomster og sosoake medier, i helgen, sier Grøvan følgende:

– Det viser at hun mobilierer, både de som er for henne, inkludert de mest ytterligående, og så viser det at det at mobiliseres mot henne.

KrFU vil gi delt råd

I KrF-leieren er det delte meninger foran dagens landsstyremøtet om hvordan partiet bør stemme tirsdag. Mens fylkeslag som Oppland og Akershus har signalisert at de kunne tenke seg at KrF stemte for et mistillitsforslag, heller fylkeslag som Møre og Romsdal og Telemark i motsatt retning.

Også i KrFU er fylkeslederne splitta.

– Fra KrFU kommer det et delt råd, fordi organisasjonen var delt på midten i spørsmålet om man skal støtte mistillitsforslaget. Mitt mandat er å løfte begge disse sidene. Landsstyret til KrF skal gi råd til stortingsgruppen, som skal ta det endelige valget, sier KrFU-leder Martine Tønnessen til Dagsavisen.

Les også: Kontakt mellom Hareide og Solberg i helgen

Valgløfter

KrF brukte store deler av 2017-valgkampen på å love velgerne at de ville kvitte seg med Listhaug, men samtidig gikk til valg på Erna Solberg (H) som statsminister. Det setter partiet, som på NRKs mars-måling hadde en oppslutning på 3,2 prosent, i en stor skvis.

Men flere av KrFs partitopper har poengtert at partiet må behandle Listhaug-saken ut ifra egen samvittighet og deres tillit til Listhaug, ikke Solberg.

Fylkesleder i Hordaland og sentralstyremedlem Dag Sele ber om at diskusjonen kun handler om justisministeren, ikke regjeringens framtid, skriver NTB. Også sentralstyremedlem Erik Lunde har poengtert at saken må ta utgangspunkt i hva KrF mener om Listhaugs opptreden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Terror-innlegg

Bakgrunnen for saken er Listhaugs uttalelse på Facebook, der hun beskyldte Ap for å sette terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

At posten ble lagt ut på dagen for premierefilmen for Utøya 22. juli-filmen, om terrorangrepet mot AUF på Utøya 22. juli 2011, har skapt sterke reaksjoner.

Listhaug beklaget uttalelsen i Stortinget torsdag, men flere i opposisjonen reagerte på at hun måtte opp på talerstolen fire ganger før hun klarte å gi en uforbeholden unnskyldning for både form og innhold i Facebook-posten hun delte.

Les også: Sylvi Listhaug filleristet på Stortinget