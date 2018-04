Nå skal asylsøkere på mottak få jobbe

Innenriks

GARDERMOEN (Dagsavisen): Fra 14. mai kommer asylsøkere på integreringsmottak til å ha muligheten til å få arbeidstillatelse.

Venstre-leder Trine Skei Grande slapp nyheten fra scenen da hun talte under åpningen av partiets landsmøte fredag.

– Dette har ganske enkelt Venstre fikset, sa Venstre-lederen.

Stridssak

Forslaget var en stridssak mellom Venstre og regjjeringspartiet Frp i forrige periode, da Venstre samarbeidet med Høyre/Frp-regjeringen gjennom en samarbeidsavtale.

Da Grande fremmet det samme forslaget i 2015, fikk hun kontant svar fra Frp-nestleder Per Sandberg:

– Venstre skal vel vedta arbeidsplasser også da, spurte Sandberg da, ifølge VG.

– Man har allerede tusener som har fått opphold, som har meget lav sysselsettingsgrad. Ledigheten er enorm allerede blant innvandrere. Gi midlertidig arbeidstillatelse, og tro på sysselsetting er vel noe optimistisk, forsiktig uttalt, sa Sandberg.

Nå har pipen åpenbart fått en annen lyd. Grande varslet at Frp-justisminister Tor Mikkel Wara er i ferd med å sende ut pressemelding om saken.

Identitet må være avklart

Venstre-lederen omtalte det som meningsløst at asylsøkere ikke får lov til å jobbe, men må sitte passive på mottak og vente.

– Hva slags integrering får vi da? Hva slags signal sender det om det norske samfunnet til dem som kommer hit at de bare skal sitte og vente, og ikke gjøre nytte for seg? Det går virkelig ikke an, sa hun.

Regjeringspartner Frp har problematisert tilgangen på jobber for asylsøkere. Statsminister Erna Solberg (H) har uttrykt bekymring for sikkerheten ved å slippe asylsøkere med uavklart identitet ut i arbeidslivet.

Forslaget var imidlertid nær ved å få flertall vinteren 2015, men ble stanset da Senterpartiet gikk sammen med regjeringen og vendte tommelen ned.

Justisdepartementet opplyser til Dagsavisen at utlendingsforskriften, og at asylsøkere med plass i integreringsmottak kan få midlertidig arbeidstillatelse i påvente av endelig vedtak, selv om de ikke kan dokumentere sin identitet med reisedokument eller nasjonalt identitetskort.

Det er fortsatt et krav at det ikke skal være tvil rundt søkerens identitet. Dette er viktig for å føre en best mulig kontroll med innvandringen og av hensyn til samfunnssikkerheten, skriver departementet.

Departementet kan ikke svare på hvor mange asylsøkere som kan bli omfattet av ordningen.