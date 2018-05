Innenriks

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen en rekke endringer i skattereglene for arbeidstakere. Disse gjelder blant annet de som får gaver fra kunder og arbeidsgiver, gratis avis av arbeidsgiver og betalt mat når de jobber overtid, skriver Fri Fagbevegelse.

– Nå blir det vanskeligere å være arbeidsgiver og dyrere å være ansatt, sier Espen Øren, rådgiver i Infotjenester til Fri Fagbevegelse.

Økt skattebelastning

De nye reglene var ute på høring i mars i fjor, og da regnet Infotjenester ut at endringene ville føre til 115 millioner i økt skattebelastning

for arbeidstakere. Beløpsgrensene skal fastsettes i statsbudsjettet for neste år.

Dermed må du skatte på for eksempel bonuspoeng på flyreiser i jobben.

Hos Senterpartiet er de ikke fornøyde.

– Regjeringen strammer inn alle mulige skatteordninger for arbeidsfolk, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– De har tidligere kuttet i pendlertillegg, kostgodtgjørelse, losji og fradrag for dem som bor på brakke. Her tar de andre småordninger for folk som har ulike ulemper i forbindelse med jobb, sier han til NTB.

Fri Fagbevegelse hart laget en liste:

1. Nye gave-regler

– Den store endringen er at arbeidsgiver får ansvar for å rapportere og trekke skatt av naturalytelser som ansatte får fra andre, som kunder og

leverandører, sier Espen Øren til Fri Fagbevegelse.

Tidligere har det vært slik at den som gir gaven rapporterer og trekker skatt. Nå samles pliktene

på den formelle arbeidsgiveren.

– Det krever for eksempel at arbeidsgiver får beskjed om hva den ansatte har mottatt fra andre. Da må ansatt eller tredjeparten gi beskjed, sier Øren.

Han tror den nye ordningen kan få konsekvenser for gave-praksisen på norske arbeidsplasser fremover.

– Enten kommer arbeidsgivere til å nekte ansatte å ta imot gaver fra andre, eller så må de nedtegne i arbeidsavtalen at de ansatte gir

beskjed når de får gaver. Dette gjelder gaver, rabatter fra leverandører og flybonuspoeng, påpeker han.

2. Bonuspoeng på fly

Flybonusreiser var også skattepliktige tidligere, men Øren tror det var de færreste som førte dem opp på selvangivelsen, siden det er liten kontroll og

vanskelig å beregne verdien på en bonusreise.

Har du opptjent for eksempel flybonus på tjenestereiser og bruker dem på privat ferie, må du skatte. Og det er prisen i sluttmarkedet –

markedsverdien i siste ledd – som skal legges til grunn.

Det nye er at arbeidsgiver får ansvar for å trekke skatt av bonuspoeng i forbindelse med fly, hotell, kredittkort også videre. En løsning kan

være å legge inn et krav i arbeidskontrakten om å informere arbeidsgiver om dette.

Øren spekulerer om disse ordningene vil føre til likebehandling eller ikke.

– Selv om formålet er at det blir lik behandling, vil det avhenge av hva den ansatte gir beskjed om.

3. Overtidsmat

Regjeringen varsler også endringer i skattlegging av overtidsmat.

– I dag får du 90 kroner om du er borte mer enn 12 timer fra hjemmet. Nå må du jobbe mer enn 10 timer sammenhengende, sier Øren, som mener denne endringen gjør reglene enklere.

4. Skattefri mat

I tillegg påpeker han at det nå blir like regler for om du betaler måltidene dine med firmakort eller legger ut selv.

Tidligere kom du unna med skattefri mat når arbeidsgiver betalte maten direkte, ved bruk av for eksempel firmakort.

5. Gaver fra arbeidsgiver

– Skattereglene for gaver fra arbeidsgiver blir også endret, opplyser Øren.

Tjenestetiden for skattefrie gaver fra arbeidsgiver går ned til 25 år tjenestetid, redusert med fem år. Du kan få skattefrie gaver hvert tiende år.

– Du må vurdere alle gaver du får, både fra arbeidsgiver og andre, i forhold til den skattefrie tusenkroners-potten, sier Øren.

6. Skattefri avis

Tidligere var kravet at du holdt en avis hjemme, før du fikk rett på skattefri avis i jobbsammenheng. Nå blir kravet tatt bort.

– Det holder å ha tjenestlige behov for å ha avis skattefritt. Det er en oppmykning, sier Øren.

7. Skatt på matkuponger

I tillegg vil regjeringen fjerne ordningen med skattefritak for ansatte som får matkuponger av arbeidsgiver, der det ikke er kantine eller subsidiert mat.

8. Skatt på barnehageplass

Det samme foreslås gjort med skattefritaket når arbeidsgiver bistår med barnehageplass.

