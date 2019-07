Nå kommer sommervarmen i Sør-Norge

– Starten på juli ble kaldere enn normalt, men nå ser det nå ut til at vi endelig får litt godt, norsk sommervær igjen, sier vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det blir gradvis stigende temperaturer i Sør-Norge utover uken. Dersom du skal hive på deg badeshortsen én av dagene, er det onsdag og torsdag som gjelder. Da kan gradestokken krype opp mot hele 25 grader flere steder.

Ettermiddagsbyger

Et lite skår i gleden er at det er fare for ettermiddagsbyger flere dager denne uken. Det er størst sannsynlighet for at bygene treffer mandag og tirsdag, men det kan også komme lokalt nedbør fredag.

– Det er vanskelig å varsle dette på forhånd. Folk må nesten bare se på himmelen når skyene bygger seg opp. Heldigvis er folk vant til dette sommerfenomenet.

I Nord-Norge blir det også deilige sommertemperaturer denne uken. Mandag ser ut til å være den fineste dagen. Flere steder i Nordland, Troms og Finnmark har temperaturen allerede bikket 20 grader mandag ettermiddag.

Temperaturen faller

Været holder seg fint utover uka i landsdelen, men temperaturene vil falle noe.

– Havtåken kan komme inn og ødelegge moroa litt i nord. Akkurat nå ligger tåken på yttersiden av Lofoten og Vesterålen, men den kan trekke lenger inn mot nord og sørover de neste dagen og ligge en stund, sier Nordhagen.