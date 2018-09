Innenriks

Av Marius Helge Larsen/NTB

Farenivået er hevet til rødt i flere fylker og meteorologene forventer full storm og bølger på opp til sju meter i Oslofjorden. Folk bør holde seg inne.

Ekstremværet, som har fått navnet Knud, er ikke til å spøke med, bedyrer statsmeteorolog Vibeke Thyness i Meteorologisk institutt.

Ifølge varselet er det stor fare for at liv går tapt, og det forventes «trær som velter, takstein som løsner, strømbrudd og innstillinger og forsinkelser i fly- og veitrafikken».

– Dette blir en kveld vi kommer til å huske, sier Thyness til NTB.

Vinden vil ta seg opp i 16-tiden og være på sitt sterkeste mellom klokka 18 og 21. Ekstremvarselet gjelder for fylkene Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, mens det er oransje farenivå i Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland.

Trær kan velte i byen

Innover Oslofjorden kan vindkastene komme opp i 30 meter per sekund, og man også kan få vindkast på 25 meter per sekund helt inne i Oslo.

– Såpass mye vind er ikke vanlig å ha i byen. Hvis dette slår til, vil trær velte også inne i byen, sier Thyness.

Bølgene i Oslofjorden kan bli mellom fem og sju meter, og folk bes om å holde seg unna kysten.

– Vi fraråder stormturister ute på svabergene. Ikke gjør det. Dette er farlig vær, ikke noe som bare er spennende, sier meteorologen.

I tillegg til høye bølger, vil det bli høy vannstand innover fjorden. Meteorologene opplyser at man kan plusse en halv meter på tidevannstabellene.

Kaos

Folk oppfordres til å tjore fast løse gjenstander i hagen, sjekke at taksteinene ikke er løse, holde seg innendørs og lukke vinduer og dører godt.

Rødt farevarsel sendes ut når det forventes «ekstreme konsekvenser» av været.

– Det vil være stor fare for at liv går tapt, og at det blir store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Myndigheter og sivile i berørte områder oppfordres til å utføre tiltak som bidrar til å sikre liv og begrense skadeomfanget, heter det i retningslinjene for varslingssystemet.

Flere avganger med danskebåten er innstilt (se egen sak lenger ned) og togtrafikken blir trolig også rammet av store forsinkelser på sør- og østlandet.

– Vi forventer trøbbel med trafikken, både i ferjetrafikken og over til Danmark. Vi forventer strømbrudd og vi kan ikke utelukke at trær kan falle over strømledninger, sier meteorologen.

Også dramatisk lenger sør

Statsmeteorolog Thyness understreker at det blir mye vind også i Buskerud, Telemark, Agder og Rogaland, selv om farevarselet der «bare» er på gult nivå.

– Det blir også skummel vind i Rogaland og Agder, med vindkast på opp mot 30 meter per sekund i indre strøk, sier hun.

Grunnen til at det likevel ikke er sendt ut ekstremværvarsel her, er at infrastrukturen tåler mer i disse fylkene.

– Skadepotensialet er ikke like høyt, selv om været er like vilt, sier hun. (NTB)

Flere ferjer innstilt

Det er ventet opp mot 10 meter høye bølger i Skagerrak. Dermed innstiller både Color Line og Fjord Line en rekke avganger. DFDS rammes også.

Ifølge Color Lines ruteoversikt er avgangen Kristiansand–Hirtshals klokka 16.30 innstilt og avgangen Larvik-Hirtshals klokka 17.30 innstilt. Naturlig nok er også returavgangene fra Hirtshals fredag kveld innstilt.

Fjord Line opplyser til NTB at de har innstilt avgangen fra Langesund til Hirtshals fredag formiddag og kveldsavgangen fra Hirtshals til Stavanger. Ferja som skal dra fra Bergen til Stavanger på formiddagen, og deretter videre til Hirtshals, går som planlagt.

DFDS opplyser at deres avgang fra Oslo til København går til planlagt tid klokka 16.30 fredag, men at skipet forlenger tiden i Oslofjorden, slik at de unngår den verste stormen i høy sjø.

Stena Line går også til avtalt tid fra Oslo klokka 19.30, og seiler mot Frederikshavn med intensjon om å legge til kai. Men avhengig av vindstyrke og vindretning, kan skipet bli nødt til å returnere til Oslo uten å ankomme Danmark. Transportreisende får mulighet til å kansellere.

Folk advares mot å oppholde seg langs kysten i de utsatte områdene. Det er sendt ut ekstremværvarsel for Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, mens det er gult farevarsel i Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland. (NTB)