Nå kommer blåmandagen

125 dager etter valget fikk Norge søndag presentert en ny regjeringsplattform fra en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Men forhandlingene er ikke over. De tre har ikke flertall for politikken sin og må få med seg et av de større partiene på Stortinget for å få gjennomslag. På flere av punktene i plattformen er ikke budsjettkamerat Kristelig Folkeparti villig til å gi regjeringen støtte.

Pelsdyr og permisjon

Det gjelder blant annet forslagene om

å åpne for salg av alkohol til klokka 21 i butikkene, og Vinmonopolet,

å avvikle pelsdyrnæringen og

å tredele foreldrepermisjonen.

– Vi stemte for å øke fedrekvoten, men en full tredeling av permisjonen mener vi blir for inngripende. Vi mener også de nye, strengere reglene for pelsdyrnæringen må få virke før man eventuelt vedtar en avvikling. Å utvide salgstidene for alkohol er vi også imot, sier nestleder Olaug Bollestad i KrF.

Her må altså regjeringen lene seg på andre partier i opposisjon for å få støtte. I flere saker kan den potensielt få støtte fra det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet.

– Det er noen ting i denne plattformen som samsvarer med vår politikk. Avvikling av pelsdyrnæringen er ett eksempel. Vi synes også det er spennende med tredeling av foreldrepermisjonen, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

Rus og dus

Tajik nevner også rusreformen og heroinassistert behandling i LAR som eksempler på punkter som harmonerer med Aps politikk på området. Rusreformen innebærer å flytte ansvaret for å reagere på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justis- til helsesektoren. Også dette er KrF imot, og Ap er i utgangspunktet for.

– Det er først når disse sakene blir lagt fram at vi vil ta endelig stilling til dem. Grunnen til det er at regjeringen kan legge inn premisser som gjør det vanskelig å støtte den, sier Tajik.

Ap vil med andre ord ikke komme med noen blankostøtte til regjeringen i disse sakene.

– Hva med øl- og vinsalg til klokka 21?

– Ap vil ikke støtte en slik generell liberalisering. Det som har vært en diskusjon hos oss, er å utvide alkoholsalget på enkelte røde dager, som for eksempel nyttårsaften, og da av praktiske årsaker, sier Tajik.

Eiendomsskatt

Heller ikke SV eller Senterpartiet er umiddelbart villig til å støtte regjeringen på dette punktet.

– Nei. Det er ikke noe de kan regne med støtte fra Sp på. Generelt er det ikke så mye her vi er villig til å støtte, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet.

Hun mener plattformen legger opp til en politikk som vil øke kløften mellom distrikt og storby. Lokal selvråderett er et av argumentene til Sp for å avvise regjeringens forslag om å kutte i eiendomsskattesatsen.

– Vi mener det fortsatt bør være opp til kommunene hvor mye de skal ta inn i eiendomsskatt. Det er viktig å huske på at dette ikke er noe kommunene gjør for å straffe innbyggerne, men for å få råd til de lokale velferdstjenestene, sier Arnstad.

Her er de på linje med KrF.

– Så lenge kommunene ikke blir kompensert, mener vi denne satsen bør settes av dem, sier Bollestad.

