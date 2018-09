Innenriks

Resultat er at sydenturer nå er på billigsalg.

Etter flere år med økt reiseaktivitet har smellenkommet. Det langvarige finværet i Norge i sommer har gjort at mange ikke føler behov for mer sol.

Det generelle salget i høst og for vintersesongen har falt med 10 prosent i antall solgte reiser, viser ferske tall fra reisebyråkjeden Ticket Feriereiser.

Falt 8 prosent

For pakkereiser til varmere strøk har salget falt 8 prosent.

– Vi har ikke sett en slik tendens siden 2014, sier markeds- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andresen i Ticket til flysmart24.no.

Ticket selger feriereiser fra samtlige ledende charter- og reisearrangører, cruiserederier samt fly- og hotellselskaper.

På ulike søkemotorer ser vi resultatet av det reduserte salget: Feriereiser selges for under 300 kroner tur/retur for bare flybilletter til Middelhavet.

Ut i oktober

Det er mulig å velge og vrake i reiser til 1.500-2.000 kroner for fly og hotell i en uke til langt ut i oktober. Det gjelder også populære land som Spania, Hellas og Kroatia.

Andresen tror ikke det er folks bekymring for privatøkonomien med varsler om snarlige renteøkninger som ligger bak den reduserte reisetterspørselen:

– Nei, vi anser dette som en effekt av sommeren, slår hun fast.

Ellen Wolff Andresen forteller at reisebransjen så den samme tendensen etter en flott sommer i 2014, også da falt etterspørselen i tiden etterpå.

– Da gikk det også veldig tregt med bestillingene utover høsten. Så ble det en dårlig sommer i 2015 og dermed skulle man «sikre seg» sol igjen. Denne bransjen er ekstremt påvirket av været, slår hun fast. (ANB)

