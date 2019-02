– Det skulle komme et tog 10.16, men så ble det helt avlyst, forteller Waastad.

– Jeg regner med at det kommer et nytt om to minutter... Nei, nå har de endret på tavla. Neste tog går ikke til Lillestrøm likevel. Det går til Ski. Da skal neste tog til Lillestrøm gå 10.40-ett eller annet...

– Kommer du for sent på jobb nå?

– Nei, jeg tror jeg fortsatt rekker jobben. Jeg er alltid ute i god tid på grunn av sånne ting som dette.

Langt bak målene

Bane NORs egen punktlighetsstatistikk viser at Waastad gjør klokt i det, og at mange andre bør gjøre det samme.

Så langt i februar har bare 53,2 prosent av rushtidstogene i Oslo vært i rute.

Hittil i år har 79,3 prosent av disse rushtidstogene vært i rute, mens målet for 2019 er 85 prosent punktlighet.

Selv Flytoget som skryter av at «vi er sjelden forsinket», sliter. Mens punktligheten vanligvis er på «hele 96 prosent», er den nå nede i 80,5 prosent.

Slik som været har vært de seneste dagene, er det uunngåelig med forsinkede og innstilte tog, er responsen fra Bjørn Kristiansen, konserndirektør kunde og trafikk i Bane NOR.

– Når det snør mye vil det bli driftsforstyrrelser, slår Kristiansen fast.

Dette er det heller ikke mulig å gjøre noe mer med, enn hva som allerede er tilfellet, skal vi tro ham.

– Vi har så høy beredskap som mulig, forsikrer Kristiansen.

– Vi bruker masse penger på å minimalisere konsekvensene av snøen så mye som mulig.

Sporvekslerne

Han viser blant annet til døgnkontinuerlig beredskap i form av «værteam» og egne ansatte som ikke gjør annet enn sørge for at sporvekslerne fungerer som de skal.

– Å holde sporvekslerne rene for snø er den største utfordringen. Vi har hundrevis av dem bare i Oslo, forteller Kristiansen.

Bane NOR har også blitt stilt overfor andre utfordringer enn de værgudene har kunnet by på, de seneste dagene, blant annet gårsdagens avsporing på Lillestrøm som førte til en rekke innstilte tog.

– Det blir forferdelig krevende når vi mister halvparten av kapasiteten, påpeker Kristiansen.

– Har punktligheten noen gang vært dårligere enn den nå er i Oslo?

– Vet ikke, svarer Kristiansen.

– Dette er ikke «all time low». Det var enda verre vinteren 2010, svarer presseperson i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, på samme spørsmål.

– Hvordan har dere i NSB opplevd de seneste dagene?

– Det har vært avsporing, brann, signalfeil, buss for tog, masse tog som har vært innestengt på grunn av feil på en sporveksler, noe redusert kapasitet i rushtida... Det har vært trøblete for folk og det har vi stor forståelse for, svarer Lundeby.

Enda verre for godstogene

Den fattige trøsten for togpassasjerene er at situasjonen nå er enda verre for godstogene. Så langt i februar har kun 40 prosent av godstogene fra Alnabru vært i rute, mens på landsbasis har bare 51,1 prosent av godstogene vært i rute, ifølge Bane NOR.

Tallene for hele januar og hittil i februar viser en noe bedre punktlighet for godstogene, men den er fortsatt langt under punktlighetsmålene.

– Vi er avhengige av at Bane NOR rydder snø og is på terminaler og i spor for at vi skal kunne fremføre togene som planlagt. Her opplever vi at det er rom for forbedring, sier Anna Svanberg, HR- og kommunikasjonssjef i CargoNet, Norges største transportør av gods på jernbane.

Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, er enig.

– Både terminalselskapene og Bane NOR må få enda mer beredskap på brøyting, mener han.

Så sent som i desember kuttet både CargoNet og konkurrenten Green Cargo i antallet godstog som følge av dårlig lønnsomhet, ikke minst på grunn av dårlig punktlighet. Kjensli frykter at denne utviklingen vil fortsette hvis ikke punktligheten blir bedre.

For togpassasjer Olav Waastads del er det gitt at det blir flere togturer, til tross for gjentatte forsinkelser og innstillinger.

– Jeg har ikke førerkort, og så liker jeg å reise med toget. Jeg liker at det tar litt tid, men ikke som i dag, da.

PS! Toget som sporet av på Lillestrøm stasjon onsdag morgen, var tilbake på sporet klokka 3.05 torsdag. Etter nesten et døgn med stans, innstillinger og forsinkelser melder Bane Nor på Twitter klokka 5.04 torsdag at ting går tilnærmet som normalt.

Punktlighet

* Et tog regnes som i rute av Bane NOR dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter.

* For langdistansetog er denne marginen satt til fem minutter.

* Målsettingen for persontogene er at 90 prosent av dem skal nå endestasjonen i rute.

* For tog i rushtida i Osloområdet er målet i år 85 prosent punktlighet.

* For Flytoget er målsettingen 95 prosent punktlighet.

* For godstogene med avgang fra Alnabru, er målet 90 prosent punktlighet.

* For alle godstog, unntatt malmtogene, er ambisjonen 80 prosent punktlighet.

* I fjor var det ingen av disse togene som klarte å oppnå årets målsetting.

* Rushtidstogene i Oslo kom i tide i 82 prosent av tilfellene. Så langt i år er punktligheten på under 80 prosent.