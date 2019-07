– PST, med bistand fra Oslo PD, pågrep mandag kveld mulla Krekar på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter, skrev PST på Twitter rundt midnatt natt til tirsdag.

Krekar, som mandag ble dømt til tolv års fengsel i Italia for terrorplanlegging, framstilles trolig for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag.

– PST planlegger ikke å gå ut med mer informasjon nå før fengslingsmøtet som mest sannsynlig blir på onsdag, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NTB.

Han opplyser at tidspunktet for fengslingsmøtet vil bli berammet så fort som mulig.

– Pågripelsen skjedde ved 22-tiden mandag kveld, og foregikk udramatisk.

Advokat reagerer

Hans advokat Brynjar Meling sier at alle ankemuligheter skal prøves.

Meling sier at klienten ble pågrepet på bopel i Oslo. Advokaten stiller seg undrende til PSTs framgangsmåte.

– Krekar er den mest etterforskede mannen med en av de mest henlagte sakene de siste årene. Det har gjort at det politiske presset mot PST har vært stort. Det er nå trist på PSTs vegne at de lar seg bruke politisk i prosessen i Italia, sier Meling til NTB klokken 0.10 natt til tirsdag.

Advokaten sier at han forsøker å kontakte Krekar i sentralarresten.

Terrornettverk

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble sammen med en rekke menn pågrepet 12. november 2015. Pågripelsene inngikk i en koordinert aksjon i flere land satt i verk av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til den såkalte islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var leder for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under aksjonen.

Aktor ba om ti års fengsel for Krekar og åtte år og seks måneders fengsel for to medtiltalte, mens det ble bedt om sju år for tre andre, ifølge italienske Rai News.

Utsatt en rekke ganger

Siden 2003 har mulla Krekar stått oppført på FNs terrorliste. Der er han utpekt som grunnlegger av den islamistiske gruppen Ansar-al-Islam som sto i kontakt med al-Qaida og med Osama bin Laden.

Krekar ville ikke reise til Italia for å delta i rettssaken. Rettssaken mot Krekar i Italia er blitt utsatt en rekke ganger.



Fakta om mulla Krekar

* 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad.

* Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991.

* Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.

* Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).

* Kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der.

* Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler

* 12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax og krever ham utlevert.

* Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger.

* Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise.

* 15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

* Ifølge Justisdepartementet foreligger det ingen utleveringsbegjæring fra Italia, men Krekar ble likevel pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter. (NTB)