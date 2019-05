Av Edvard Stenersen, NTB

For etter å ha holdt appell på Bragernes torg, strenet Moxnes over broen til Strømsø, der Frp hadde avholdt sitt arrangement.

Foran TV-kameraene ble det en liten ordkrig mellom de to om bompenger og innvandring.

– Du ønsker jo 25.000 flyktninger inn i Norge, som koster 25 milliarder hvert år. Du skal bruke mye penger, og legge ned næringene som skaffer de, og det går ikke, sa Listhaug.

– Du sitter stille på EUs fang og ser på sosial dumping over Svinesund uten å løfte en finger mot EU. Dere gjør alt EU sier, kontret Moxnes.

Det var for øvrig Moxnes som fremmet mistillitsforslaget som endte med at Listhaug måtte gå av som justisminister i mars i fjor.

– Jeg må gå videre. Jeg må bruke tiden på vanlige folk, ikke på blådresser fra Nordstrand i Oslo vest, avsluttet Listhaug og forlot seansen.

Ser til Danmark

Onsdag morgen skrev VG at Frp nå vil gå inn for å innføre flyktningstopp i utvalgte deler av landet, som ville blitt definert som «gettoer» i Danmark. Dette er områder der over 60 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn.

Frp peker på kommunene Oslo, Lørenskog, Drammen, Skedsmo, Rælingen, Ullensaker og Askim som kommuner med slike områder. Det konkrete forslaget er å stoppe innvandringen helt i kommuner der mer enn 15 prosent av befolkningen har ikke-vestlig bakgrunn.

Listhaug sier til NTB at Danmark er et godt land for Norge å la seg inspirere av.

– Danmark har lyktes med å få kontroll på innvandringen i enda større grad enn Norge. De har kanskje ikke puttet like mye ressurser i integreringsopplegget. Vi bruker ekstremt mye penger, og jeg mener vi kan bruke disse pengene mer fornuftig, sier Listhaug.

– Danmark er absolutt en inspirasjon, legger hun til.

Ny rapport

Den siste tiden har et forslag fra samme rapport om å gi dobbel straff til kriminelle, dersom forbrytelsen finner sted på visse områder i Oslo, blitt møtt med stor motstand fra opposisjonen.

– Vår oppgave er ikke å beskytte gjengkriminelle. Vår oppgave er å beskytte vanlige, lovlydige borgere, sier Listhaug.

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim sier han over tid er helt sikker på forslagene vil bli innført på Stortinget.

– Dette er vår politikk, men vi vet at det kun er et spørsmål om tid før de andre partiene vil se at dette er god politikk. VI håper bare det ikke blir for sent, sier Helgheim til NTB.

Lokalt bompengeansvar

Tirsdag ble Frps forslag om å skrinlegge transportpakka Buskerud 2, som blant annet vil innføre bompengeordninger Drammens-området, nedstemt for andre gang.

Bompengemotstand sto sentralt i alle Frp-representantenes taler i Drammer. Partiet stemmer imidlertid for bompengeordningene i Stortinget. Listhaug sier hun forstår velgere som «skulle ønske at vi fikk til enda mer», men legger ansvaret på lokalpolitikerne.

– Når lokale politikere bestemmer at de ønsker bomring, så får de viljen sin. Sånn er det i Norge i dag. Derfor trenger vi politikere som sier nei til bompenger. Da kommer det ikke søknader til regjeringen, og da vil det ikke bli fremmet søknader i Stortinget, sier hun.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som også mener at bompengenivået ligger for høyt, påpeker at det aldri har vært like mye bompenger som i Frps regjeringstid.

– Frp bløffer. Det har aldri vært så mye bompenger som når Frp er i regjering, sier Moxnes til NTB.