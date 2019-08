– Utvidelsen av E18 vestfra er et omvendt kinderegg. Den gir mer biltrafikk, økte utslipp og mer bompengebelastning. Om Frp vil vise at de mener alvor med å få ned prisene i byvekstavtalene, har jeg løsningen: De må si nei til E18-utvidelsen.

Det sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. Med det åpner han for nok en omkamp om den omdiskuterte utvidelsen av motorveien på vestsiden av Oslo.

– Regjeringen åpnet ballet

I juni 2016 skrev det rødgrønne byrådet i Oslo under på Oslopakke 3. Pakken inneholder blant annet oppgradering av trikk- og T-banenettet, bygging av Fornebubanen – og en utvidelse av motorveien E18 inn til Oslo fra vestsiden.

En ytterligere E18-utvidelse ble vedtatt i Stortinget med støtte fra Arbeiderpartiet i 2017. Siden har det vært hyppig strid om E18-utbyggingen. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har vært svært kritisk til utvidelsen av motorveien, det samme har hans byråd Lan Marie Berg (MDG). Ingen av de rødgrønne partiene som styrer Oslo i dag ønsker seg en E18-utvidelse slik den er planlagt i dag.

Tilhengerne av motorveien har vist til at utvidelsen er en del av Oslopakke 3, og at en reforhandling av E18 vestkorridoren ville sette hele Oslopakke 3 i spill.

Bjørnar Moxnes viser til lekkasjene fra den mye omtalte «bompengeskissen», der det framgår at regjeringen åpner for å endre innholdet i byvekstavtalene.

– Nå har regjeringen åpnet ballet, så nå blir det nye forhandlinger. Da er det å skrote utvidelsen av E18 det viktigste vi kan gjøre – av hensyn til klimaet og bompengetrykket. Det er en lavthengende frukt, sier Moxnes.

Samlet rødgrønn front

Moxnes og Rødt viser til at prislappen på E18-utvidelsen er estimert til 40 milliarder kroner. Anslått pris for en pendler fra Asker til Oslo er 27.600 kroner i året. Finansdepartementets egne utregninger viser at utvidelsen ikke er samfunnsøkonomisk nyttig. Moxnes bruker ord som «bombonanza» og «galimatias» for å beskrive prosjektet.

Rødt har støtte fra SV og MDG i ønsket om å skrote utvidelsen av E18. Også Oslo Ap ønsker å finne nye løsninger:

– Vi har invitert regjeringen og Frp til samtaler om E18 for å finne løsninger som er billigere for bilistene og bedre for miljøet enn det Frp har insistert på til nå. Den invitasjonen står ved lag, sier Andreas Halse (Ap), fraksjonsleder i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre.

Han legger til:

– Når regjeringen jakter på måter å kutte bompenger, bør det være høyaktuelt å se på et gigantprosjekt rett utenfor Oslo som vi ikke trenger.

Frp avviser invitasjonen

Morten Stordalen, som sitter som andre nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Frp, tar ikke imot invitasjonen fra Moxnes og Halse.

– Det er dårlig politikk og samfunnsøkonomi at folk står i kø. Et høykostland som Norge har ikke råd til det, sier han.

Stordalen avviser at utvidelsen av E18 handler om Oslo og trafikkbildet i byen. E18 er en viktig nasjonal samferdselsåre, sier han.

– Men her har dere en anledning til å få ned bompengebelastningen?

– Vi jobber alltid for å få ned bompengeandelen, i alle prosjekter. De andre partiene later som om de er imot bompenger. Det er feil. De er imot å bygge vei.

Heller ikke det Frp-styrte Samferdselsdepartementet tar imot invitasjonen.

– Den eneste galskapen her er røde Oslo-politikere som ikke vil sørge for at trafikken legges vekk fra balkongene til innbyggerne og ned under bakken, ikke vil ha bedre sykkelvei, kollektivfelt for bussene og skikkelig arbeidsvilkår for tungtransportsjåførene våre. Denne veien er viktig for næringslivet og spesielt for innbyggerne i randsonen av Oslo, skriver statssekretær Tommy Skjervold i en e-post.

– Regjeringen har absolutt ingen planer om å snu! Vi skal få ned kostnadene på alle veiprosjekter og bompengene skal ned, men å skrinlegge dette prosjektet er totalt uaktuelt, skriver han videre.

Håper på Viken

Bjørnar Moxnes tar Frps avvisning med ro. Han håper at regjeringens regionreform kan gi uventet hjelp til den rødgrønne motstanden mot prosjektet. I tillegg til Oslo, er Akershus den andre fylkesaktøren i Oslopakke 3. Hele den omstridte E18-utvidelsen går gjennom fylket som omslutter hovedstaden.

Akershus er i dag styrt av en fylkesordfører fra Høyre. På de siste meningsmålingene ligger rødgrønn side best an i det nye «superfylket» Viken, en sammenslåing av Østfold, Buskerud og Akershus. Moxnes lover at Rødt skal sørge for å angripe E18 fra både Oslo og Viken i en knipetangsmanøver, og håper de rødgrønne partiene er med på det også i Viken.

Aps kandidat som fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna, viser til at Oslopakke 3 er vedtatt – også med støtte fra de rødgrønne. Men hun sier også, basert på lekkasjene fra regjeringens bompengeskisse:

– Hvis det nå faktisk er slik at regjeringen endrer virkemidlene for bymiljøavtalene og andre avtaler om samferdsel som vi lokalt har inngått, må vi se på dette en gang til. Men foreløpig er dette bare kaos fra regjeringen.