Av Kristian Skårdalsmo

Rødt-lederen har i lang tid jobbet for å dempe retorikken i prinsipprogrammet. Delegatene som ville bremse endringene, har ikke vunnet fram, og dermed kan formuleringer om pamper og revolusjon bli fjernet på helgens landsmøte.

– Vi skal forsvare folkestyret, lokalt og nasjonalt, mot ytterligere flytting av makt oppover og vekk fra folk. Vi skal også jobbe for mer åpenhet og demokrati, sa Moxnes i sin tale til landsmøtet fredag.

– Vi skal jobbe for et samfunn med mennesker, ikke profitt, i sentrum. Det er sosialisme for oss. Og nå må Civita og Siv Jensen høre etter: Sosialisme uten demokrati er overhodet ikke sosialisme.

Programkomiteen vil fjerne formuleringer om at deler av fagbevegelsen, Ap og SV styres av et «pampevelde» som «arbeider i kraft av sin posisjon for å få kapitalismen til å bestå».

En viktig faktor for Rødt-ledelsen er å gjøre partiet til en akseptabel samarbeidspartner for de andre partiene på venstresiden.

– Ikke opportunister

Moxnes slo fast at Rødt aldri, som sosialister i forrige århundre gjorde, vil blande seg inn i hva folk tror på, hva de leser, hva de mener. Videre fremholdt han at hans sosialistiske Norge skal ha ukrenkelige rettigheter for enkeltmennesket.

– Men vi vil ikke verne om milliardærenes makt over andres arbeid, over andres livsvilkår, over hele samfunnets utvikling. Vi setter demokrati over kapitalisme, det er vårt sosialistiske ansvar.

Rødt-lederen understreket at partiets demokratiske prinsipper ble slått krystallklart fast i prinsipprogrammet for fem år siden.

– Men så var en del fortsatt ganske krøkkete formulert. Etter behandlingen på dette landsmøtet håper jeg vi kan gå ut til tillitsvalgte og kolleger på jobben, venner og familie, og stolt vise fram våre sosialistiske prinsipper – på en måte de kan kjenne seg igjen i.

Med et smil og et nikk til debatten om prinsipprogrammet gikk han i rette med påstander om at Rødt er opportunister.

– Er det ett parti du vet hvor du har, så er det Rødt. Vi er så prinsippfaste at det nesten gjør vondt. Stryk nesten, sa han.

EØS-motstand og forskjeller

Moxnes tok også opp EØS-motstand og kampen mot Forskjells-Norge, to av Rødts viktigste saker.

Han trakk fram det partiet har oppnådd siden han, som enslig Rødt-svale, kom inn på Stortinget høsten 2017. Et mistillitsforslag fra Rødt var foranledningen til at Sylvi Listhaug (Frp) i fjor måtte gå av som justisminister. Rødt presset også på for endringer i reglene for innleie av arbeidskraft og tiltak for å øke antallet fagorganiserte.

I EØS-saken viste Moxnes til et besøk hos Fellesforbundets største avdeling.

– Sindige industriarbeidere, som har vært EØS-avtalens fremste forsvarere. Men nå har de snudd. Fagforeningen fortalte om situasjonen på verftene. Flere hundre sies opp, og så blir lavtlønte østeuropeere fløyet inn. Ingen lokalt ansatte i produksjonen. Ingen lærlinger. Stadig færre fagorganiserte.

Rødt-lederen varslet også at partiet ønsker å bruke av oljefondet for å investere i miljøvennlig industri, teknologi og infrastruktur som sikrer arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.

Rødt seiler inn i landsmøtehelgen i solid medvind med ny medlemsrekord. I april var partiet over sperregrensen for femte måned på rad på et gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger, ifølge Pollofpolls.