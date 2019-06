– Norge går mot et rødgrønt flertall etter valget i 2021. Det kan sikre at det kommersielle eierskapet fases ut av barnehager, barnevern og eldreomsorg, til fordel for offentlig og ideell drift.

Det er Bjørnar Moxnes, Rødts mann på Stortinget, som snakker. Moxnes drev en valgkamp som i stor grad dreide seg om dette kommersielle eierskapet på viktige velferdsområder – «velferdsprofitørene», som Moxnes kaller dem.

Nå viser undersøkelser, blant annet en Fafo-undersøkelse som Dagsavisen skrev om for en uke siden, at et stadig større flertall av befolkningen ikke vil ha kommersiell drift av velferden. Moxnes og venstresida har vind i seilene.

– Derfor frykter velferdsprofitørene nå for sin framtidige profitt. Og derfor vil NHO låse politikken til et forlik om en såkalt velferdsmiks, sier han.

– Fortvilende å se på

Moxnes har lest saken i Dagsavisen fra forrige uke om at arbeidsgiverorganisasjonene Spekter og NHO Handel og service har satt ned et bredt politisk utvalg som ønsker seg et omsorgsforlik på Stortinget om en «velferdsmiks».

Miksen innebærer at kommersielle krefter, ideelle og offentlige skal bidra i fellesskap for å løse framtidens velferdsutfordringer.

Det er legitimt at interesseorganisasjonene til velferdsprofittørene driver kamp på vegne av sin side, sier Moxnes. Det han ikke kan forstå, er hvorfor Marit Brandt Lågøyr, daglig leder i Agenda Rådgiving, valgte å gi Spekter og NHOS Handel og service legitimitet ved å sitte i utvalget som anbefaler et forlik som skal at sikre de kommersielle velferdseierne fortsatt drift.

Agenda Rådgiving er tilknyttet Tankesmien Agenda, som skal bidra til bevege den offentlige samtalen mot sentrum-venstre, ifølge dem selv.

– Forslaget er stikk i strid med det LO står for, og det Fagforbundet kjemper for. Så går en av Agenda-lederne inn i dette utvalget, satt ned av profitørenes lobby, og legitimerer dette forsøket på å låse denne politikken som folk ikke vil ha, sier Moxnes.

Agenda mottar støtte i millionklassen av LO. LO-sekretariatet vedtok i fjor å tilføre Agenda inntil åtte millioner kroner per år i perioden 2018 – 2021.

– Det må være fortvilende for LO-medlemmene å se på at deres kontingent går til noe sånt, sier Moxnes.

– Undergraver velferdsstaten

Moxnes nevner eksempel på hvordan LO-medlemmer taper når kommersielle aktører kommer inn i velferden: Rita Rønning som tapte 800.000 kroner i pensjon da storkonsernet Atendo overtok driftern av Romsås sykehjem i Oslo. Helsefagarbeidere som taper titusener i året på å være ansatt i private sykehjem.

– Det er lavtlønte kvinner som betaler prisen for at disse velferdsprofitørene tjener seg rike, sier Moxnes.

Moxnes mener de kommersielle aktørene undergraver hele velferdsstaten. Skatteviljen går ned når folk ser at pengene går til privat berikelse. Og denne berikelsen baserer seg på en tydelig forretningsstrategi, sier Moxnes: Å presse lønn, bemanning og pensjon så lavt som mulig.

– En torpedo mot velferdsstaten

Marit Brandt Lågøyr understreket overfor Dagsavisen at hun satt i utvalget som privatperson, ikke som leder i Agenda rådgiving.

«Jeg ønsket å bidra til at vi setter ned en del stolper for å unngå at dette skjer igjen. Lønns- og arbeidsvilkårene må ligge fast, og det skal ikke være mulig å ta ut eventyrlig profitt for private eiere», sa Lågøyr.

Moxnes vet ikke om han skal le eller gråte over det han kaller en naiv tilnærming.

– Disse kommersielle aktørene driver velferd av en grunn: For å ta ut penger. Den soleklart største utgiftsposten deres er de ansatte. Den eneste måten de kan sikre seg store utbytter, er ved å presse de ansattes vilkår, sier han.

Kampen mot profitt i velferden er en vinnersak for venstresida, både overfor velgerne og fagorganiserte. Et forlik som det Spekter og NHO Handel og service foreslår, og som Lågøyr og dermed Agenda går god for, kan undergrave denne saken, sier Moxnes.

– Det er en torpedo mot hele venstresida, sier han.