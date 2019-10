– Vi må stå for en rettferdig miljøpolitikk. Dersom de med dårligst råd får regningen for utslippskutt, kan man få brennende bildekk i retur, som i Frankrike, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Klassekampen for to uker siden.

Utspillet kom etter at flere Ap-topper, deriblant Espen Barth Eide og Raymond Johansen, åpent leflet med tanken om et nasjonalt samarbeid med MDG.

Men nå er tonen en ganske annen. Under dagens trontaledebatt på Stortinget fremmer Moxnes et klimaforslag som han håper skal samle den rødgrønne flokken.

– Forslaget vi fremmer er et forsøk på å bygge bro mellom partiene på rødgrønn side. Jeg håper dette er noe både Sp og MDG vil kunne være med på, sier Rødt-lederen til Dagsavisen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes

– Motsatt av elitisme

I forslaget ber Rødt om at regjeringen utarbeider sektorvise handlingsplaner for klimakutt som tar hensyn både til størrelsen på folks lommebok og hvor i landet man bor. På den måten håper Moxnes å få med seg Senterpartiet så vel som MDG.

– Dette er en politikk for det motsatte av en elitistisk miljøpolitikk, og det inviterer vi de andre partiene med på. Vi samarbeider gjerne med alle, så lenge vi blir enige om politikken. For oss er det viktig at det blir en rettferdig miljøpolitikk, så vi får med oss det store flertallet på nødvendig omstilling, sier Moxnes.

Som eksempel på denne typen rettferdig og distriktsvennlig miljøpolitikk, trekker han fram differensierte takster for veiprising etter modellen Transportøkonomisk Institutt (TØI) la fram tidligere denne uka, i tillegg til differensiert flyseteavgift. Begge deler vil lette på avgiftstrykket i utkant-Norge.

– Vi må ta hensyn til at folk i nord må fly en del fordi det ikke finnes alternativer. Vi i sør må derimot tåle å få større utgifter, sier han.

Sp: Ikke aktuelt

Distriktshensyn til tross – Moxnes’ klimafrieri får en lunken mottakelse i Senterpartiet.

– Vi stemmer for klimaforslag som har en sosial og geografisk profil, men det er ikke aktuelt å lage noen felles plattform nå, sier Ole André Myhrvold (Sp), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Ifølge Myhrvold har Sp allerede fremmet forslag som tar inn i seg mye av det Rødt ønsker.

– Rødt er hjertelig velkommen til å stemme for noen av våre forslag, fortsetter han.

Ole André Myhrvold (Sp)

MDG: Rødt forsvarer forurensende vaner

Heller ikke MDG lar seg overbevise. For å få støtten til De Grønne, må Rødt bli tydeligere på hvordan olje- og gassindustrien og transportsektoren skal bli klimavennlige, sier partiets nasjonale talsperson, Une Aina Bastholm.

– Rødt stiller seg alt for ofte på feil side av historien og forsvarer gamle og forurensende vaner som rammer de unge og de aller fattigste i verden aller mest. Forhåpentligvis betyr dette at Rødt kommer etter oss og innser at de må ut av sin posisjon som motstander av miljøavgifter, sier hun.

MDGs Une Aina Bastholm

Vil få med seg fagbevegelsen

Olje- og gassektoren er per i dag den største klimasynderen i norsk økonomi, tett fulgt av industri og bergverk. Samlet stod de to sektorene for rundt 26 prosent av norske klimagassutslipp i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Moxnes har likevel tro på at industrivekst lar seg kombinere med klimakutt.

– Vi går inn for å trappe ned olje- og gassproduksjonen med 90 prosent på 15 år. Nedtrappingen må kombineres med en plan for industrivekst på andre områder, så de som i dag jobber i olje- og gassektoren ikke omstilles til arbeidsledighet. Vi trenger en miljøvennlig, industriell revolusjon, sier Moxnes.

Han er ikke bekymret for at fagbevegelsen, som representerer mange av dagens olje- og industriarbeidere, skal skulke unna klimadugnaden.

– Det å løse klimakrisen vil kreve en politisk dugnad vi knapt har sett maken til, men det gir oss også en historisk mulighet til å skape den grønne, norske modellen. Vi må bygge videre på det beste fra arbeiderbevegelsens tradisjon hvor vi får ned ulikhet og utslipp, tar vare på naturen og utvikler industrien. Men det blir ikke mye dugnad hvis de med dårligst råd blir bedt om å ta jobben, mens de med god råd sitter i fluktstolen og røyker sigar.

