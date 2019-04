Kampen om hva som skal skje med Ullevål sykehus fortsetter videre med uforminsket styrke.

– Vi har ikke hørt noe fra Jonas Gahr Støre siden han gikk ut i VG med den famøse uttalelsen om at vi som er mot nedleggelse av Ullevål sykehus gambler med folks helse, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

Det var i slutten av februar at Støre sammen med Raymond Johansen gikk ut i VG og mente at Rødt, Sp og SV gambler med folks helse fordi det er økonomisk urealistisk å ha sykehus både på Gaustad, Ullevål og Aker.

– En uke senere talte Oslo Ap sin partileder midt imot da de vedtok at fortsatt drift på Ullevål sykehus skal utredes. Etter dette enstemmige vedtaket fra Oslo Ap har vi ikke hørt et pip fra Støre, sier Moxnes.

– Syke og døende pasienter langs Ring 3

Moxnes advarer på det sterkeste mot hva som kan skje dersom man velger å legge ned Ullevål sykehus.

– En nedleggelse av Ullevål vil bety at vi legger ned Norges største akuttsykehus, og kløyver akuttberedskapen i to. Ved større ulykker og ved terrorhendelser må spesialister fra alle fagområder være umiddelbart tilgjengelige, under samme tak. Slik er det på Ullevål, sier han.

– Med helsebyråkratenes plan skal akuttmiljøet splittes mellom Aker sykehus og Rikshospitalet. Det vil føre til transport av kritisk syke og døende pasienter langs Ring 3 til livreddende behandling på Gaustad. Det er virkelig å gamble med folks helse, legger han til.

Helse Sør-Øst slo i januar fast at de vil gå videre med planene om å bygge nytt sykehus på Gaustad og Aker. Helseforetaket har foreslått å legge ned Ullevål sykehus, men kom i januar også fram til at en alternativ plassering på Ullevål skulle «belyses», men ikke utredes.

– Helsepersonellet på Oslo-sykehusene er helt enig om at dette er galskap. Det er elendig bruk av ressurser å kvitte seg med Europas største sykehustomt på Ullevål for å i stedet bygge tre høyblokker ved Rikshospitalet, sier Moxnes.

Rødt-lederen har utvilsomt mange fagfolk på sin side, blant annet Legeforeningen.

– Løsningen til Helse Sør-Øst fremstår kortsiktig når tomtene allerede nå skal utnyttes maksimalt. Vi anbefaler at en annen løsning utredes, ikke bare belyses, sa Legeforeningens leder Marit Hermansen under en åpen sykehushøring på Stortinget 5. mars.

– Dominoeffekt

Den andre delen av forslaget Rødt fremmer sammen med Sp og SV går ut på å prioritere arbeidet med ett nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker. I bakgrunnen for forslaget har de pekt på at innbyggere fra Groruddalen i dag blir sendt mellom Ullevål og Aker universitetssykehus (Ahus) avhengig av hvor det er plass. «Ingen andre innbyggere i Norge har det slik», skriver partiene i bakgrunnen for forslaget.

– Legger du ned Ullevål, får det en dominoeffekt, der bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand må overføres til Aker. Dermed blir det ikke plass til alle groruddalsbydelene på Aker likevel. Så vi bør beholde Ullevål også av hensyn til befolkningen i Groruddalen. Nå trengs det klar tale fra Støre: er han enig med Arbeiderpartiet i Oslo eller vil han slutte rekkene med Bent Høie? Nå må han gi klart svar, sier Moxnes.

Rødt-lederen krever også svar fra Sylvi Listhaug, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Frp.

– Venstre har tydelig vedtak for å utrede Ullevål, og Oslo Frp er krystallklare i denne saken, men hvor er FrPs helsepolitiker Sylvi Listhaug? Jeg ber henne stå opp for Oslos befolkning mot helsebyråkratene. Hun pleier vanligvis å være tøff, men her har det ikke vært mye lyd fra henne. Jeg håper Listhaug kan komme fram og vise hva hun mener, sier han.

Støre: – Her bommer Bjørnar Moxnes

Ap-leder Jonas Gahr Støre har liten sans for kritikken fra Rødt-lederen.

– Her bommer Bjørnar Moxnes, skytset bør rettes mot Bent Høie og høyreregjeringen. Utgangspunktet for denne saken er at en voksende befolkning i Oslo og Akershus skal sikres et godt og trygt sykehustilbud. Da er det aller viktigste at byggingen av Aker starter så raskt som overhodet mulig, og at byggingen kan finansieres. Videre må beslutningen om Ullevål eller Gaustad blir tatt på et opplyst og forsvarlig grunnlag. Det handler både om tomtevalg og om finansiering. Men det handler også om at vi har tilstrekkelig med kvalifiserte folk til å fylle et helt nytt sykehus. Da må vi se sykehus-tilbudene i Oslo under ett. Moxnes mener vi kan bygge nytt på Aker og fortsette som før på Gaustad og Ullevål, men det er ikke mulig, sier Støre.

– Nå mener Bent Høie at Helse Sør-Øst og Oslo må ta et valg om enten å utsette alt, eller å stille seg bak en plan som kanskje ikke er god nok. I Arbeiderpartiet ønsker vi selvfølgelig godt opplyste alternativer og valg tatt på solid faglig grunnlag. Jeg gjentar, det viktige nå er at Aker sikres finansiering og en oppstart nå. Vedtaket fra Oslo Arbeiderparti sikrer en god gjennomgang av alternativene samtidig som vi ikke åpner for lange utsettelser. Det er et ufravikelig krav fra oss at hele Groruddalen skal inn på sitt lokalsykehus, samlet og så raskt som mulig – og jeg opplever at hele venstresiden på Stortinget også er der, sier Ap-lederen.

Støre mener Moxnes har unnlatt å nevne en viktig faktor når det gjelder sykehusdekningen i Oslo.

– Jeg merker meg at Moxnes konsekvent velger å se bort fra det tilbudet som finnes på de ideelle sykehusene i Oslo. Arbeiderpartiet, bystyret og Byrådet mener deres kapasitet kan utnyttes langt bedre enn i dag – noe de selv også ønsker. Bruker vi den kapasiteten, er mye løst, og vi kan trygt si at alle bydelene i Oslo får en god sykehustilknytning, sier han.

Stemmes over i neste uke

Forslaget som fremmes av Rødt, SV og Sp lyder og som skal stemmes over i Stortingets helse- og omsorgskomite innen tirsdag 9. april, lyder slik:

Stortinget ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis. Eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført.

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med Sylvi Listhaug, som foreløpig ikke vil svare på Moxnes' utfordring.

– Jeg må meddele at vi fortsatt jobber med denne saken i stortingsgruppen, men ta kontakt igjen neste uke, sier Listhaugs rådgiver Andreas Jacobsen til Dagsavisen.

