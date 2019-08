Møtes om bompengestriden i kveld

Tidligere i kveld meldte NRK at Venstre, KrF og Høyre skulle møtes uten Frp for å diskuttere bompengesaken.

Mens TV 2 meldte at det kun var Skei Grande og Solberg som skulle møtes i statsministerboligen.

Det er kun Skei Grande som er observert på vei inn i statsministerboligen, ifølge NRKs reporter på stedet.

– Tar tid å finne løsning

Onsdag kveld var statsminister Erna Solberg (H) på NRKs partilederutspørring. Der ble hun utfordret av programleder Fredrik Solvang om å åpent innrømme at de tre skal møtes uten Siv Jensen, men fikk ikke noe ut av Solberg.

– Du kan fiske i alt, men du får ikke det snøret i bånn, sa Solberg.

Men hun var tydelig på at det er viktig å rydde uenigheten unna, for å få andre saker på agendaen.

Solberg avviste at den fastlåste situasjonen sier noe om lederegenskapene hennes.

– Det sier ikke så mye om lederegenskapene mine. Det sier først og fremst noe om at dette er en sak fire partier er intenst opptatt av. Da må vi av og til bruke tid for å finne en løsning.

Solberg: Biltrafikken skal ned

Til nå har hele lokalvalgkampen blitt overskygget av steile fronter i regjeringen om bompenger. På spørsmål om fremdriften i forhandlingene om en bompengeavtale svarte Solberg at de jobber hardt for å finne en god balanse som kan forene de fire partiene.

Noe slo Høyre-lederen fast:

– Vi står fast på at biltrafikken skal mindre i de store byene. I resten av landet kommer det til å være flere biler på veien, sa Solberg.

Det er interessant fordi Frp har utfordret det såkalte nullvekstmålet til regjeringen, med sine steile bompengekrav.

Solberg sa også at hun mener det er mulig å redusere bompengesatsene samtidig som biltrafikken skal reduseres.

– Det kan hende vi skal senke bompengetakstene. Men det andre ting du kan gjøre for å redusere biltrafikken. Blant annet bedre kollektivtilbudet.

Venstre vil forhandle

Onsdag hadde Venstres stortingsgruppe hastemøte om den mye omtalte skissen til bompengeløsning som Frp gikk inn for i helgen.

Finanspolitisk talsperson i Venstre Abid Raja gir skissen terningkast én, og Venstre har utarbeidet et nytt forslag til løsning.

Partiet er innstilt på å forhandle videre.

Det er også KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Foreløpig står fortsatt Frp-leder Siv Jensen bomfast på at det ikke er noe mer å snakke om. Det hennes landsstyre godtok søndag, er så langt Frp er villig til å strekke seg.

Seks krav

Det var Frp som i juni vedtok seks krav for å imøtekomme misnøyen i deler av befolkningen knyttet til det økte bompengetrykket.

Landsstyremøtet til Frp krevde:

1. Stopp i nye bypakker

2. Kutte kostnadene i eksisterende bypakker

3. Fortsette slettingen av bompengegjeld

4. Være tydelige på at de er imot veiprising

5. Endre nullvekstmålet for biltrafikk i byer

6. Når staten bidrar med penger til byområdene, må det stilles strengere krav til egenandeler fra lokale myndigheter.

Uenighet om utslipp

Ut ifra det som har lekket ut fra skissen, blant annet til NRK, TV2 og VG, skal Frp ha fått gjennomslag for:

• At bompengegjelden skal reduseres ytterligere

• At kommunene skal få en egenandel på 20 prosent i bypakkene.

• Og at det ikke skal åpnes for veiprising.

Både NRK og VG skriver at skissen har en ramme på 21 milliarder over 10 år.

Skissen skal også innebære at den statlige andelen til kollektivsatsing økes fra 50 til 70 prosent. Dette utgjør 10 milliarder kroner over ti år. En vesentlig endring er at midlene ikke utelukkende skal gå til kollektivsatsing lenger, men at halvparten skal gå til bompengereduksjoner. Ifølge TV2 og NRK er det et sentralt uenighetspunkt mellom Frp og Venstre.

Det avgjørende for Venstre er at trafikken i og rundt de store byene går ned, og at klimautslippene går ned. Politikk som går på akkord med dette blir vanskelig å få partiet til å godta.

FNB i vinden

Nordmenn betalte omtrent 11 milliarder kroner i bompenger i 2018, og at vi ligger an til å betale 13 milliarder kroner i bompenger i 2019.

Det har gitt grobunn for det nye partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som stiller til valg i fire fylker og 11 kommuner i år.

Spesielt i Bergen har FNB slått an, og blitt målt til byens største parti på en rekke målinger.