Den 5. juni kom landsstyret i Frp med harde krav til partiets ledelse om kutt i bompenger og byvekstavtaler. Onsdag skal sentrale Frp-politikere møtes for en løypemelding om den betente bompengesaken internt i regjeringen, skriver Klassekampen.

Ifølge avisa vil ikke partiledelsen ha mye å melde tilbake om, og det er fremdeles ikke klart hvilke eventuelle bompengeseire Frp kan komme til å få.

En gruppe med representanter for alle de fire regjeringspartiene fikk i juni i oppgave å finne en løsning på bompengekrisen i regjeringen. Det er nå en måned igjen til valget, og gruppa har ikke hatt noen møter siden juni, ifølge en kilde med kjennskap til prosessen som Klassekampen har snakket med.

Mandag hadde Venstres sentralstyre møte, der bompenger var et tema. Under møtet skal partileder Trine Skei Grande ha sagt at det aldri har vært reelle bompengeforhandlinger mellom regjeringspartiene, og at Frp ikke hadde fått noen gjennomslag.

Frp-veteran Carl I. Hagen uttalte til NTB tirsdag at løsningen på bompengestriden i regjeringen er at alle bompengetakster halveres, og at oljepenger brukes til å finansiere kuttet. På den måten mener han at regjeringens to ytterpunkter i bompengespørsmålet – Venstre og Frp – kan møtes på midten. Dette avviste Skei Grande tirsdag kveld.

– Jeg tror ikke at det er en løsning. Punktum. Jeg trenger ikke å si noe mer om det, sa hun til NTB.