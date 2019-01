Mot nedleggelse av Ullevål: Moxnes reagerer kraftig

På styremøtet i Helse Sør-Øst ble det også klart at alternativ plassering på Ullevål skal «belyses», men det blir ikke full utredning. Det bekrefter Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst, overfor Aftenposten.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har engasjert seg sterkt i saken.

– Det er bra at døra ikke stenges for å bevare Ullevål sykehus, men vi er bekymra for uklarheten. Derfor må vi stå på for at Stortinget forplikter helsebyråkratene til å utrede Ullevål-alternativet skikkelig, sier han.

Ansatte og flere fagmiljøer ved sykehusene har vært sterkt imot planene om å legge ned Ullevål og vil ha full utredning. Styreleder Gjedrem sier til Aftenposten at det ikke vil bli satt av tid til det. Ullevål-alternativet må belyses innen 19. juni.

– Dette har vært en lang prosess. Helseministeren vedtok i 2016 et målbilde, som har vært førende i saken, sier Gjedrem til Aftenposten.

Til avisen undeterstreker han at det er viktig med et godt samarbeid med ansatterepresentanter uansett prosjekt.

Moxnes er kritisk til styrelederens argumentasjon.

– Styreleder Gjedrem argumenterte for at Ullevåltomta har mye høyere verdi som boligtomt enn som sykehustomt. Det er urovekkende. Helsevesenet må være til for å sikre folks trygghet, ikke for å drive tomtesalg. I tillegg må vi sikre at nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker sikres og prioriteres.

Dagsavisen har vært i kontakt med Helse Sør-Øst, men styremøtet pågår fortsatt og Gjedrem var derfor ikke tilgjengelig for kommentar.