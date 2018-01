Mot borgerlig enighet, men forhandlinger gjenstår

Innenriks

Av Kristian Skårdalsmo og Jon Even Andersen

De tre borgerlige partienes organer satt fredag i beredskap for å kunne møte på kort varsel for å ta stilling til en eventuell ny regjeringsplattform, får NTB bekreftet. Søndag antydes som et sannsynlig tidspunkt.

NRK meldte fredag at partilederne i Høyre, Frp og Venstre var blitt enige om å danne ny regjering, men justerte senere budskapet til at de planlegger å presentere en ny plattform for sine egne i løpet av helgen.

Etter det NTB blir fortalt, gjenstår det fortsatt krevende forhandlinger på flere områder. Mantraet om at ingenting er klart før alt er klart, blir gjentatt. Forhandlingsinnspurt er et ord som blir brukt. Forhandlerne sendte også NTB et fersk bilde av de tre partienes ledere, nestledere og rådgivere i forhandlingsrommet fredag for å vise at de fortsatt satt samlet.

– Vanskelige ting

Fra Venstre er budskapet klart:

– Nå sitter vi fortsatt i forhandlinger, og det er ikke noe som er avklart. Ingenting er avklart før du har en helhet, og forhandlingene pågår, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NTB utenfor Hotell Jeløy Radio på spørsmål om det er enighet om en ny borgerlig regjering.

– Vi sitter fortsatt og forhandler, og det gjenstår fortsatt vanskelige ting, sier partiets pressesjef Jan Christian Kolstø til NTB.

Han bekrefter at landsstyret er kalt inn.

– Hos oss er det stortingsgruppen som avgjør, etter at landsstyret har kommet med sine synspunkter, sier Kolstø.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Innkaller organer

NTB er kjent med at alle de tre partienes besluttende organer er bedt om å holde seg i beredskap i helgen. Men fra kilder tett på forhandlingene blir det fremhevet at dette er helt nødvendig, siden mange av landsstyrerepresentantene må reise langt.

Oppgaven til Venstres landsstyre blir å komme med råd til stortingsgruppen – som formelt tar beslutningen om regjeringsdeltakelse eller samarbeidsavtale.

Også i Fremskrittspartiet og Høyre er «baklandet» satt i beredskap for å kunne samles på kort varsel i helgen.

Det blir fremholdt at partienes organer skal gi sin anbefaling om det endelig fremforhandlede dokumentet, som det fredag fortsatt ikke var enighet om.

Må ha KrF-støtte

Innkallingen betyr i så fall at et ferdig forhandlet dokument, som kan bli en regjeringserklæring, må være klart til søndag, og at forhandlerne slik sett har gitt seg selv en frist til å komme i mål. Ifølge NRK kan det hende at partienes organer kun blir presentert for en skisse søndag.

Regjeringsforhandlingene begynte på Jeløya 2. januar. Lite har lekket ut fra forhandlingene underveis, men for en uke siden varslet de tre partiene at de var enige om en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb.

Det har lenge vært spekulert rundt at en eventuell ny regjering ville bli presentert fredag 19. januar.

Selv om Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre nå skulle bli enige om en regjeringsplattform, er de tre partiene avhengig av støtte fra KrF for å få flertall i Stortinget. (NTB)