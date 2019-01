Ifølge Bergensavisen antydes det i et brev fra Advokatfirmaet Elden et krav på 250.000 kroner til Vigdis Hjorths mor, Inger Hjorth, og et tilsvarende beløp til forfatterens avdøde far.

Teateret avviser kravet.

– Vår forestilling var en dramatisering av romanen «Arv og miljø». Dette er en kunstnerisk behandling av temaer som er av allmenngyldig karakter. Det er ingen tekst i teaterstykket som ikke er hentet fra romanen, og det er ingenting ved verket som utgir seg for å være noe annet enn fiksjon. Den selvbiografiske tolkningen er nettopp en tolkning, og den står ikke teateret inne for, sier teatersjef Agnete Haaland i en uttalelse.

Les også: Vigdis Hjorth tar til motmæle

I brevet til teateret trekkes det fram at også andre i Hjorth-familien vil kunne fremlegge krav.

«Arv og miljø» fikk mye oppmerksomhet da den ble gitt ut i 2016. Vigdis Hjorth skriver om konflikter rundt et arveoppgjør og ting som virvles opp da faren dør. Det handler blant annet om overgrep. Søsteren Helga Hjorth mente boken utleverte henne og familien og kom i 2017 med et motsvar i form av romanen «Fri Vilje».

Les også anmeldelse: Dissekerer arvesynden