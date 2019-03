Moren til Tolga-brødrene siktet for mishandling av en av sønnene

Moren ble pågrepet i begynnelsen av mars i Tolga for brudd på straffelovens bestemmelser om mishandling i nære relasjoner.

– Bakgrunnen for pågripelsen er en anmeldelse fra Statens helsetilsyn, som gjennom sitt arbeid har fått et overblikk over det de mener er straffbare krenkelser overfor nærstående, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til NTB.

Moren ble pågrepet, avhørt og løslatt i løpet av samme dag. Det er ikke aktuelt med varetektsfengsling, og foreløpig er det ikke avgjort hvorvidt det skal tas ut tiltale.

Avhørt

Klauseie vil ikke gå inn på hva som ble sagt i avhøret, men legger til:

– Etterforskningen så langt har ikke svekket vår mistanke mot siktede.

I tillegg til avhøret av moren har den fornærmede sønnen vært inne til avhør flere ganger. I tillegg har politiet snakket med vitner og helsepersonell.

– Vi har også tatt beslag i dokumenter og datamaskiner som vi skal undersøke framover. Saken har prioritet hos politiet, sier politiinspektøren.

Aksjon

Det var lokalavisa Arbeidets Rett som først meldte om saken. De skriver at kvinnen ble pågrepet etter en koordinert politiaksjon mot familiens hjem.

Fornærmedes bistandsadvokat Helge Hartz sier til Arbeidets Rett at klienten ikke lenger bor hjemme.

– Jeg har jevnlig kontakt med min klient og snakket med ham senest i dag. Han har det etter forholdene fint, sier Hartz.

Han legger til at klienten hans nå ønsker ro etter den omfattende medieomtalen han og brødrene har fått i forbindelse med den såkalte Tolga-saken.

– Han er informert om at dette har nådd pressen og ønsker ikke å uttale seg, sier Hartz, som ikke vil spekulere i hvorvidt moren blir tiltalt.

Siktedes forsvarer, Ada Cathrine Høst Mytting, sier til NTB at hennes klient nekter straffskyld. Utover det vil hun ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Feildiagnoser

Tolga-brødrene ble kjent på grunn av saken om at de uten å vite det hadde vært registrert som psykisk utviklingshemmet og satt under vergemål av kommunen, først omtalt i VG.

To av brødrene hadde ikke diagnosen, mens den tredje først fikk diagnosen etter at han var registrert som psykisk utviklingshemmet av kommunen. Vergemålene ble siden opphevet.

Etter VG-avsløringen ba regjeringen Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland (nå Vestland) om å sette i gang en gransking av det som skjedde med brødrene.

Granskningsrapporten, som kom i februar, rettet sterk kritikk mot kommunens håndtering av saken, men slo fast at de ikke hadde misbrukt systemet. Feilregistreringen førte til utbetaling av sju millioner kroner fra staten på feil grunnlag. Det er ennå ikke tatt stilling til om staten vil kreve pengene tilbakebetalt.