– Da mamma ble arbeidsledig, nektet hun å sette seg ned og vente på trygd, sa Jensen i en sjeldent personlig tale til Frps landsmøte fredag.

Der fortalte hun blant annet hvordan moren startet firmaet «Helt strøkent» da hun mistet jobben.

– Hun startet på nytt med to tomme hender og pønsket ut en forretningsidé: Det måtte da være flere som grudde seg til å stryke skjorter og rulle duker? Responsen på spørreskjemaene som mine søsken og jeg, sammen med mamma, puttet i postkasser var overveldende, fortalte Jensen.

27 år senere lever morens bedrift i beste velgående.

– Jeg er stolt av mamma. Hun er et forbilde for meg, sa Jensen, som også tok opp at landsmøtet lørdag skal markere hennes egen 50-årsdag.

– I år har jeg brukt mye tid på å reflektere over hva som har formet meg til den jeg har blitt. Valgfrihet er for meg en kjerneverdi, fra de små tingene i livet, til de store livsvalgene vi tar, sa Jensen som kom med en personlig innrømmelse fra sitt eget liv.

– Jeg har valgt å leve alene. Jeg har ikke fått barn. Jeg er utrolig glad i mine tantebarn, men det har vært sårt for meg at jeg ikke har kunnet gi mamma enda et barnebarn. Men det har vært mitt valg, sa Frp-lederen, som nå har ledet partiet i 13 år. (NTB)