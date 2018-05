Innenriks

Moren til 13 år gamle Angelica Heggelund er dømt til fengsel i tre år etter at datteren døde av avmagring i en hytte på Beitostølen 2015, melder VG.

Moren fikk dommen fra Valdres tingrett forkynt på politistasjonen i Drammen tirsdag formiddag.

– Jeg har bare sett slutningen, og hun fikk en fengselsstraff på tre år. Den vil selvfølgelig bli anket, sier advokat Aasmund Sandland til VG.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i fire år, hvorav ett år betinget, for moren under rettssaken i Valdres tingrett i begynnelsen av april. Kvinnens forsvarere mente derimot at kvinnen måtte frifinnes. Advokat Aasmund Sandland mente moren ikke kan straffes for dødsfallet fordi datteren led av anoreksi.

Forsvareren sa at kvinnen eventuelt, dersom retten mente det skulle gis en straff, burde dømmes til fengsel i 120 dager.