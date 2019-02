Mor siktet for å ha forsøkt å drepe sine tre barn

Hendelsen skal ha skjedd i en leilighet i Bergen kommune tidligere denne uken, skriver Bergensavisen.

Kvinnen er pågrepet og blir fremstilt for varetektsfengsling for Bergen tingrett senere fredag.

BA får opplyst at barna skal ha blitt utsatt for så grov vold at handlingene er å anse som drapsforsøk.

Ellen Eikeseth Mjøs, som forsvarer kvinnen, ønsker ikke å uttale seg om hvordan den pågrepne kvinnen stiller seg til siktelsen.

Ifølge NRK blir det fengslingsmøte 14.45 fredag.