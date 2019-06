I over ti år har kvinnen og faren til hennes barn vært i en konflikt. Barnevernet vedtok midlertidig plassering av deres felles barn, og faren fikk senere den daglige omsorgen, skriver Nettavisen.

Hevder psykologen manipulerte

Kvinnen, som er i femtiårene, mener psykologen barnevernet oppnevnte til å skrive en rapport om henne i 2008, samarbeidet med blant annet barnefaren om å ta henne.

Retten mener kvinnen ikke bare hevder psykologen gjorde en dårlig jobb, men også bevisst manipulerte myndighetene. Hun ble dømt for ærekrenkelser, og psykologen fikk medhold i at 13 utsagn i ulike sosiale kanaler måtte slettes. I tillegg er kvinnen dømt til å betale 45.000 kroner i oppreisning og 462.220 kroner i sakskostnader.

Anker dommen

Kvinnen forklarte at psykologens vurdering hadde fått både økonomiske og sosiale konsekvenser, og at hun hadde behov for å forsvare seg. Hun ville også synliggjøre det hun mener er et samfunnsproblem.

Kvinnen sier gjennom sin advokat at dommen vil bli anket. Psykologen har ikke ønsket å kommentere dommen overfor Nettavisen.