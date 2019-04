Av: Thomas Vermes/ABC Nyheter

I Skjold leir i Målselv ble ikke kokkenes toaletter og garderobe vasket på ukevis.

Offiserer måtte selv vaske sine kontorer fordi renholderne ikke rakk å gjøre det.

Det er eksempler på misnøyen med renholdet i Forsvaret som ble sak i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Saken fortsetter under videoen.

Se video: Arbeiderpartiets Martin Kolberg utfordret Frank Bakke-Jensen i muntlig spørretime.

– Regjeringen har nå gjennomført privatisering av renhold i Forsvarets bygg, tross advarsler. Denne privatiseringen har resultert i dårligere arbeidsvilkår og tap av pensjonsrettigheter på opptil 1,3 millioner kroner, for de ansatte, innledet Arbeiderpartiets Martin Kolberg da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte i Stortinget.

Han fortalte at både renholdere i ISS og Forsvaret har uttrykt stor misnøye med organiseringen, noe som dokumenteres i en Fafo-rapport fra november 2018.

– Det har blitt færre ansatte i private ISS enn det var før. Det gir større inntjening, men renholderne får altfor store krav. Er statsråden fornøyd, og hva er gevinsten ved privatiseringen? spurte Kolberg.

Kan ikke Bakke-Jensen stille krav til egne ansatte?

– Outsorcing kan ha flere fordeler. Det ene er det økonomiske aspektet. Det andre er at du kan beskrive kvaliteten på tjenesten som skal utføres. Det er viktig å stille de riktige kravene til ansatte, teknologi, miljø. Da kan du også måle tjenesten, svarte Bakke-Jensen.

– Det er ikke ett krav du kan stille til ISS, som du ikke kan stille til dine egne ansatte, repliserte Leif Sande (Ap).

Også Marin Kolberg avviste statsrådens påstand om at man ikke kan stille krav til egne ansatte.

Bakke-Jensen hevdet at det var betydelig innsparing på å sette ut tjenesten, og innrømmet at det har vært betydelige problemer med tjenesten som skulle leveres fra ISS.

– Det å bli en god innkjøper er viktig, sa Bakke-Jensen.

– Problemene du innrømmer, var noe det ble advart mot. De økonomiske gevinstene ligger utelukkende på at de ansatte har fått dårligere lønn og pensjonsvilkår, mener Martin Kolberg.

Les også: Forsvaret tjener lite på å privatisere renholdet

– Alt skal ikke være på offentlige hender

Så trakk Kolberg et overraskende kort opp av ermet:

– Forsvarsdepartementet selv har gått vekk fra ISS. Er det ikke på tide at man avvikler dette og får skikkelig renhold overalt i Forsvaret?

– Nei, det er mange gode grunner til at det offentlige skal bli en god innkjøper. Dette er et eksempel på at når man ikke får det man forventer, kan man ta grep, svarte forsvarsministeren.

– Hvorfor har man forlatt ordningen i Forsvarsdepartementet, i statsrådens egne kontorer, når man ideologisk mener at privatisering er tingen? ville Kolberg vite.

– Kolberg inviterer til to debatter. Ja, mitt ideologiske syn er at det offentlige kan stille klare krav ved privatisering av tjenester. Så er det klart at tjenesten fra ISS ikke har vært god nok. Da tar vi grep. Men det betyr ikke at alt skal være på det offentlige hender.

– Det å være dogmatisk og si at alt skal gjøres av det offentlige selv, er jeg uenig i. Når man ikke lykkes, kan man si opp kontrakten.

Usikrede renholder kom inn

Underveis har det også kommet fram at ISS-renholdere som ikke var sikkerhetsklarert, hadde til oppgave å vaske i sikrede områder.

Saken fortsetter under bildet.

ISS-renholdere som ikke var sikkerhetsklarert fikk i oppgave å vaske i sikrede områder. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

– Vi risikerte at russiske spioner går rundt og vasker i Forsvarsdepartementet, spissformulerte Leif Sande.

– Om sikkerhetsvurderingen var oppe, er jeg ikke sikker på, medga forsvarsministeren.

– Det var ikke klager på renholdet som gjorde at en tok inn ISS, det var ideologisk begrunnet. Men nå er det klager, sa Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete.

– Jeg har snakket med ansatte i Forsvaret som bruker halve arbeidsdager på å fotfølge renholdere av sikkerhetsgrunner. Mener virkelig forsvarsministeren at det er god bruk av Forsvarets ressurser?

– Nei, det er ikke god bruk av ressurser hvis det er sånn. Da har man ikke vært gode innkjøpere, slo Frank Bakke-Jensen fast.

Les også: Private renholdere uten sikkerhetsklarering måtte fotfølges

Misnøye: Må vaske toaletter selv

Deler av Forsvaret opplever at renholdet har blitt mye dårligere etter at ISS overtok for en fast renholdsstab.

En situasjonsrapport fra Hærens avdeling på Skjold i Målselv datert 8. januar, og som ABC Nyheter har fått innsyn i, er besk.

Plasskommandanten understreker at de ISS-ansatte arbeider godt, men er for få og har for dårlig arbeidsmiljø.

Da Forsvaret drev renholdet selv, hadde leiren 11-15 renholdere. ISS gjennomfører jobben med seks.

Det har blitt så skittent i lokalene at de øvrige ansatte selv må vaske egne lokaler og toaletter.

Oppfølgingen har vært omfattende:

Plassmajoren opplyser at det har gått med et helt årsverk for å følge opp renholdet.

Kokkenes garderobe og toalett viste seg å ikke være vasket siden uke 51 i fjor, og søppelet fløt.

«Risiko for smitte og sykdomsspredning må for Skjold leir anses som forhøyet.», skriver Hærens hovedverneombud, major Thomas Norman Hansen.

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter.

Privatiseringen av renhold:

Solberg-regjeringen besluttet i 2014 å sette ut Forsvarsbyggs renhold på anbud. Det multinasjonale selskapet ISS fikk jobben.

365 renholdere med fast arbeid i Forsvaret fikk oppsigelse og tilbud om jobb hos ISS da virksomheten ble overdratt til dem fra 1. mai 2016.

135 av renholderne sa ifølge FriFagbevegelse ja til å bli overført til ISS, der pensjonsvilkårene ble dårligere.

LO-organisasjonene NTL og Arbeidsmandsforbundet saksøkte ISS med påstand om at de overførte renholderne ikke fikk med seg alle rettighetene de hadde krav på. Renholderne tapte i tingretten og anket. Ankesaken kommer opp i Borgarting lagmannsrett 10. april.

Det viste seg underveis at en rekke ISS-ansatte ikke hadde klarering og måtte fotfølges av en sikkerhetsklarert Securitasvakt.