Aktor ba om to og et halvt års fengsel for trusler mot Abid Raja, det samme som Mohammad ble idømt i tingretten.

Mohammad ble i november i fjor dømt til fengsel i to og et halvt år og til å betale 150.000 kroner i erstatning for å ha truet Venstre-politiker Abid Raja. I Borgarting lagmannsrett ble erstatningssummen redusert til 130.000 kroner.

Høsten 2016 sendte Mohammad tre tekstmeldinger til stortingsrepresentanten hvor han skjelte ham ut. Han skrev blant annet at Raja var et svin, en hund og at han måtte brenne i helvete.

Tre dager senere ble det lagt ut en åtte minutter lang film på YouTube hvor Mohyeldeen Mohammad med IS-inspirert musikk i bakgrunnen gikk til angrep på Raja og kalte ham en frafallen muslim på grunn av hans ståsted i debatten om bruk av hijab og nikab offentlig i Norge.

Raja: – Belastende

Abid Raja sier i en kommentar til NTB at han er fornøyd med at retten mener folkevalgte ikke skal måtte finne seg i trusler.

– Jeg har stilt meg til disposisjon for samfunnet som politiker, ikke for å bli truet av ekstremister. Det har vært og er belastende å leve med de truslene Mohyeldeen har utsatt meg for i den videoen han lagde, sier Raja.

– Jeg merker jeg må mobilisere krefter for å stå opp imot ekstremistene, og jeg skal gjøre så godt jeg kan for å utføre min folkevalgte plikt til å være en tydelig stemme imot ekstremistene. Både islamistene, nazistene og rasistene, fortsetter han.

Mindretall i retten

– Trusselvideoen har utvilsomt vært en stor belastning for Raja både som politiker og privatperson. Også familien er berørt, heter det i dommen.

En samlet lagmannsrett kom til at Mohammad i videotalen gir uttrykk for at Raja fortjener dødsstraff etter sharia.

Rettens flertall på fem dommere mente videre at talen inneholder «trusler» i lovens forstand ved at den gir signal til muslimer om å angripe Raja med vold. Mindretallet på to dommere mente at videotalen kunne betegnes som både skremmende, grovt uforsvarlig og hensynsløs, men fant ikke tilstrekkelig grunnlag for å innfortolke trusler eller oppfordringer til vold i videoen, slik straffeloven bruker disse begrepene.

Mohammads forsvarer, advokat Brynjar Meling, opplyser til NRK at dommen ankes til Høyesterett.

– Som forsvarer er jeg selvsagt mer enig med mindretallets mening om at dette ikke kan oppfattes som en trussel. Det gir et godt grunnlag for å anke dommen videre til Høyesterett for å få en avklaring på hvor grensene for ytringsfriheten går i slike tilfeller, sier Meling.

Nektet straffskyld

Den profilerte islamisten nektet straffskyld for trusler, og han argumenterte for at det er snakk om kritiske ytringer som er beskyttet av ytringsfriheten og religionsfriheten. Han hevder tekstmeldingene, der han blant annet ber Raja brenne i helvete, ble sendt i affekt fordi han følte politikeren mobbet brukere av hijab og nikab, noe medlemmer av hans egen familie gjorde.

Statsadvokat Frederik G. Ranke karakteriserte truslene som «et angrep på demokratiske verdier».

– Saken skiller seg ut fordi personen som kommer med trusselen, kommer fra et svært farlig miljø og er en svært farlig person. Det må gjenspeiles i straffeutmålingen, sa statsadvokaten til NTB etter prosedyrene i saken. (NTB)