Mistenkelig dødsfall i Drøbak – kvinne siktet

Kvinnen er siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble funnet død med ytre skader i en leilighet i Drøbak. Politiet ble varslet om dødsfallet av ambulansepersonell rundt klokka 3.20 natt til lørdag. Ambulansen var sendt til leiligheten etter at noen hadde ringt alarmsentralen.

Politiadvokat Jon Granrud i Øst politidistrikt omtaler leiligheten som åstedet og bekrefter overfor NTB at etterforskerne mener mannen i 60-årene døde der natt til lørdag.

Granrud vil ikke utdype hva slags skader mannen hadde eller om politiet tror dødsfallet skyldes skadene.



– Ingen relasjon

– Det er vanskelig å ha noen formening om det nå. Han blir obdusert i lørdag. Vi kan ikke konkludere med hvorvidt det har skjedd noe straffbart før obduksjon og avhør med siktede er gjennomført, sier politiadvokaten til NTB.

Det er ingen kjent relasjon mellom avdøde og kvinnen. Granrud vil foreløpig ikke gi ytterligere opplysninger.

– Kvinnen vil bli avhørt som siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand, og som vitne om det mistenkelige dødsfallet. Politiet vil avhøre flere navngitte vitner og også foreta rundspørring i området rundt leiligheten der avdøde ble funnet, sier han.



Skal granske leiligheten

Dødsårsaken er foreløpig ukjent. Inntil den foreløpige obduksjonsrapporten kan kaste lys over dødsårsaken, er det ifølge Granrud for tidlig å ta stilling til begjæring om varetektsfengsling og en eventuell utvidelse av siktelsen.

– Politiet skal avhøre flere navngitte vitner og foreta rundspørring i området rundt leiligheten. De tekniske undersøkelsene av leiligheten blir også sentrale i den videre etterforskningen, sier Granrud.