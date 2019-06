Av Per-Helge Berg

– Foreløpig er det ingen bekreftet årsakssammenheng mellom dødsfallet og smitteutbruddet. Familien ivaretas av helsefaglig støtteapparat, og familien ber om ro rundt situasjonen, sier ordfører Terje Mathiassen i en pressemelding fra kommunen.

Ifølge VG skal det dreie seg om et ett år gammelt barn som døde på sykehus onsdag.

Krisemøte

Fredag morgen satt kommunen i krisemøte. Alle innbyggere i kommunen er blitt bedt om å koke drikkevannet.

Siden klokken 16 torsdag ettermiddag har 47 personer blitt undersøkt hos Askøy legevakt, og sju personer innlagt ved Haukeland universitetssjukehus. Av disse er fem barn ifølge kommunen.

I løpet av fredag ettermiddag skal de første svarene fra prøver som ble tatt av drikkevannet torsdag komme, men kommunen har også tatt nye prøver fredag.

Nye prøver

– De er i ferd med å bli hentet inn nå, det er en annen type prøve som er mer omfattende og skal sendes til Moss, og svaret på de prøvene kommer trolig ikke før på tirsdag, sier Anton Bøe, leder for Vann og avløp i Askøy kommune til VG.

Årsaken er at disse nye prøvene er mer grundige og vil kunne vise ting som de ordinære prøvene ikke kan.

Kommunen opplyser at rundt 14 personer er sendt fra Askøy til Haukeland for nærmere oppfølgning, og at legevakten har gitt 170 råd på telefon hittil. Kommunen ber personer med vedvarende og eskalerende dårlig allmenntilstand, høy feber, diaré og magesmerter om å kontakte legevakten.

Den mistenkte smittekilden er Kleppe vannverk, som forsyner mellom 10.000 og 15.000 innbyggere.