Milliardæren sier til VG at dagens skattesystem står i veien for de superrikes vilje til å delta. Derfor flytter mange av dem ut, sier Spetalen, som vil ha vekk formuesskatten og erstatte den med høyere utbytteskatt.

Samtidig kritiserer han SV-leder Audun Lysbakken, som har uttalt at regjeringen har gitt skattekutt til dem på toppen.

– Påstanden kommer fra en mann som gjennom SVs politikk kun vil skape færre gode skattebetalere og flere fornøyde NAV-klienter. Auduns favorittland for økonomisk fordeling for ti år siden var Venezuela, som virkelig har vært en suksess, sier Spetalen.

Lysbakken er enig med Spetalen i at såkalte skatteflyktninger svekker skattesystemet, men er oppgitt over milliardærens angrep mot SV.

– Det er et sikkert vårtegn for SV at vi, når vi vokser, blir møtt med angrep fra medlemmer av den økonomiske eliten, sier han.

SV-lederen gjentar at de rikeste har fått skattekutt og mener at når de rikeste i dag betaler en lavere andel skatt av det de har av rikdom, utgjør det i realiteten et skattekutt.