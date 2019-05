Av NTB-Ann Fredriksen

– Jippi! Behøver jeg si noe mer? utbryter Venstre-leder Trine Skei Grande når NTB ber henne kommentere valget på nytt EU-parlament.

– De liberale har gjort et fantastisk valg. Dette er en styrking av samarbeidskreftene i EU. De liberale fungerer som motkrefter mot ytterste høyre og ytterste venstre som er imot internasjonalt samarbeid, mener Grande.

EU-landenes liberale partier ligger foreløpig an til å sikre seg 109 av de i alt 751 plassene i EU-parlamentet, en framgang på 41 siden 2014. Dermed er det denne gruppen som går mest fram.

Selv om mye av framgangen kan spores til forhold i Storbritannia og Frankrike, mener Grande at det er snakk om en mer generell trend som også gjelder land som Ungarn og Danmark.

Grønn joker?

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er også strålende fornøyd.

– Dette er et fantastisk og historisk resultat som gjør De Grønne til en sterk motstemme til høyrepopulistene i Europa, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i MDG, i en pressemelding.

Hun tror de store blokkene vil være avhengige av de grønne partiene for å kunne danne flertall, noe som vil gi politikken et mer miljøvennlig avtrykk.

Foreløpige resultater viser at partigruppen som består av grønne og fløyfrie partier, får 70 plasser, 18 flere enn i 2014.

– Skeptiske signaler

Også EU-kritiske høyrepopulister gikk kraftig fram, men foreløpig er det ingen norske politikere som har gått i taket for nasjonalisten Marine Le Pens framgang i Frankrike eller Nigel Farages og Brexitpartiets store seier i Storbritannia.

Frp-leder Siv Jensen understreker at Frp både er imot EU og for EØS-avtalen før hun knytter resultatet til økende skepsis til overnasjonal styring og innvandring.

– Europeiske innbyggere har gitt et signal om at de etablerte partiene må ta innvandringens konsekvenser på større alvor, og ettertrykkelig vist at skepsisen til overnasjonal styring i EU er økende. Det er et inntrykk Frp deler, skriver Jensen i en kommentar til NTB.

Les også: Mener bommer er en fulltreffer (DA+)

– Ingen protestbølge

For parlamentets to største partigrupper, konservative EPP og sosialdemokratiske S & D, var valget som ventet en skuffelse. Begge går kraftig tilbake, selv om EPP fortsatt er parlamentets største partigruppe og S&P den nest største.

Høyre-veteranen Michael Tetzschner peker på at det fortsatt er stor oppslutning om partier som støtter europeisk samarbeid.

– De som så for seg en bølge av protest mot EU som institusjon, fikk nok et annet resultat enn det de så for seg, sier Tetzschner, som er Høyres utenrikspolitiske talsmann på Stortinget, til NTB.

Behov for kompromisser

Han tror det blir mange dragkamper i EU-parlamentet framover, og at det er for tidlig å si hvordan resultatet kommer til å påvirke parlamentets arbeid.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tror ikke ytre høyre får mye makt i det nye parlamentet. I stedet regner han med at situasjonen vil utfordre de mer EU-vennlige partiene til å inngå kompromisser og finne løsninger sammen.

– Valget viste et stort engasjement for Europas framtid, med valgdeltakelse på over 50 prosent. Og et tydelig flertall i det nye EU-parlamentet ønsker å utvikle EU, ikke bryte det ned. Det mener jeg er bra for Europa – og derfor også bra for Norge, sier Støre til NTB. (NTB)