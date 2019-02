Mikrochip i hånden: – Dette er ingen døgnflue, det kommer til å ta av

Av Leni Aurora Brækhus, ABC Nyheter

Interessen for microchipper som plasseres under huden, mellom tommelen og pekefingeren, har økt de senere årene. Særlig i Sverige hvor tusenvis fått et slikt implantat.

Reisegiganten TUI er et av selskapene som tilbyr mikrochip til sine ansatte. Det begynte i Stockholm for halvannet år siden, men nå har turen kommet også til Oslo-kontoret.

– Jeg trodde det skulle være annerledes. Mer vondt. Men jeg kjente ikke mye til stikket, sier Ole Kristian Rudi i TUI til ABC Nyheter.

Han har nettopp fått en mikrochip, på størrelse med et riskorn, implantert i hånden sin.

– Nå kjenner jeg litt kribling, men det gir seg vel etter hvert, sier han og kikker spørrende bort på selskapets nordiske sjef, Alexander Huber, som nikker bekreftende.

Huber fikk selv en chip i hånden for halvannet år siden.

– Den gjør enkelte ting litt lettere for meg i hverdagen. Jeg slipper for eksempel å bruke adgangskort på kontoret og kan kjøpe mat i kantina med chippen. Det er visse forenklinger, men ingen revolusjon akkurat, sier TUI-sjefen og fortsetter:

– Jeg skulle ønske meg at jeg kunne bruke den på buss, tog, fly og så videre, da ville den vært veldig nyttig. Men her er ting i ferd med å skje.

Faktisk er Sveriges statsbaner (SJ) det første reiseselskapet i verden som tester ut å la sine kunder ha billetten i en slik microchip.

Totalt er over 100 ansatte i reiseselskapet chippet.

– Det er helt frivillig selvfølgelig, understreker Huber.

– Hva slags reaksjoner får du når du forteller folk at du har en chip i hånden?

– Da jeg skaffet meg det, var dette noe helt nytt. Da opplevde jeg at mange ikke trodde på meg først.

– Men det som er bra med det, er at det starter en samtale. Folk lurer på om andre kan spore meg eller overvåke meg på grunn av chippen. Det kan de ikke, for det er ikke en sendende chip. Det er noe helt annet med en mobiltelefon, som vi alle bruker, sier han.

– Det kommer til å ta av

I dag kan en mikrochip altså blant annet erstatte adgangskortet på jobben eller åpne døra hjemme om man har digital lås. Tanken er imidlertid at bruksområdet skal bli mye større. For eksempel ser man for seg at mikrochip skal kunne erstatte bankkort eller brukes i helsesammenheng.

Det er det svenske selskapet Biohax International som står for chippingen av de ansatte i reiseselskapet.

Gründer og daglig leder Jowan Österlund er, ikke overraskende, skråsikker på at mikrochipper i hånden vil bli stort i fremtiden.

Så langt har hans selskap satt inn drøyt 4000 slike chipper. Rundt 100 her i Norge.

– Allerede i løpet av 2019 vil mange flere ha fått en slik chip i hånden. Og i løpet av det neste halvåret vil det komme flere tjenester der de kan ta teknologien i bruk, sier Österlund.

– Dette er ingen døgnflue. Det kommer til å ta av, fortsetter han.

– Og når tror du dette vil skje?

– Så fort vi har nådd en kritisk masse, kommer ting til å gå av seg selv. Rundt 2020 vil vi ha chippet 30.000 mennesker. Da vil selskaper ha en interesse av å skape tjenester som de med chip kan ta i bruk, og da er det gjort, spår Österlund.

Biohax utforsker allerede nye mulige bruksområder for chippen. Selskapet har slått seg sammen med Icon Gold som er en kryptovaluta basert i gull.

– Vi jobber med å se på hvordan man kan overføre store verdier raskt og uten stor risiko, forklarer han.

Sunn skepsis og skrekkblandet fryd

Österlund forteller at han så smått begynte å jobbe med slike mikrochipper i 2013. I løpet av disse årene har folks holdning til det han driver med endret seg ganske betydelig.

– Mens dette var helt ukjent for folk da jeg startet, og folk nesten ble skremt da de hørte om hva jeg drev med, er mikrochipper noe mange har hørt om nå.

Så i stedet for bare skepsis, opplever han at folk er interessert og gjerne vet litt om chipper og hva de kan brukes til.

– Man kan ikke klandre dem for at de blir skeptiske når det er snakk om å gå med ny teknologi inni kroppen, sier Österlund.

At folk ikke kaster seg over dette, helt ukritisk, synes han er en god ting. Österlund mener folk ofte er for godtroende og ikke tenker over konsekvensen av å ta i bruk nye ting.

– For eksempel da Facebook kom var det ingen som tenkte over følgene det kom til å få. Nå er det ingen vei tilbake, sier han og fortsetter:

– Er man skeptisk så lærer man seg mer. Jeg oppfordrer folk til å være kritiske og spørre mer. Det løfter dialogen og gjør at folk blir mer informert.

Han oppfordrer de som vurderer å chippe seg, til å lese seg opp i forkant.

– Jo mer kjennskap du har til teknologien, jo bedre. Om du kan nok, er det vanskelig å bruke teknologien mot deg, sier Österlund.

Holdningene til denne teknologien er også forskjellig i ulike land, forklarer han.

– I visse deler av Europa har folk opp gjennom historien blitt utsatt for mye overvåkning fra myndighetene side. I Skandinavia har vi et annet forhold til myndighetene, og jeg tror det er derfor folk har lettere for å ta til seg ny teknologi her.

– Viktig å utforske ny teknologi

TUI-sjefen forklarer at selskapet er opptatt av å teste ut ny teknologi fordi det gjør dem bevisste på hva teknologi kan gjøre for å forenkle ting i egen hverdag.

Det igjen bidrar til å trigge tanker om hvordan de kan bruke teknologi for å gjøre reiseopplevelsen bedre for sine kunder.

– Det er ikke sikkert at vi kommer til å ta i bruk mikrochipper, kanskje det heller blir løsninger på smarttelefonen eller noe helt annet. Men vi vil være ledende på reise, og skal vi være det må vi være ledende digitalt. Det krever konstant innovasjon, sier Huber.

Interesse i mange land

Biohax har etter hvert fått representanter i en rekke land, blant annet Sør-Afrika, Storbritannia, Tyskland, Italia, Japan og Norge. Men foreløpig er man på et utforskende og planleggende stadium, forklarer han.

– Folk fra noen selskaper i disse landene har kommet til Sverige og chipet seg og begynt å sette seg inn i hva som kreves for å ta denne teknologien i bruk.

– Det er ikke et spørsmål om dette kommer til å ta av, bare hvor fort det skjer, sier Österlund til ABC Nyheter.