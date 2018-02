Innenriks

Det opplyser hun til Nettavisen.

Hodne krevde inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppa som kalte henne «nazifrisør» i sangen om «en hårsår frisør fra Bryne». Forestillingen «Løgnasevangeliet» ble sett av 25.000 personer.

Stavanger tingrett mente imidlertid at uttrykket «nazifrisør» ikke måtte oppfattes som beskyldning om at «Hodne er nazist eller har nazistiske sympatier eller holdninger.»

Hodnes advokat, Per Danielsen, mener avgjørelsen er motsatt av konklusjonen samme domstol kom til under en forføyningssak i mars i fjor. Derfor må lagmannsretten rydde opp.

– Klar feil

– Stavanger tingrett har avsagt to rettsavgjørelser med motsatt innhold. Det skal ikke kunne skje, viser klar feil, og er oppsiktsvekkende, skriver advokat Per Danielsen i en epost til Nettavisen.

Bryne-frisøren ble dømt til å betale 261.825 kroner i sakskostnader til medlemmene i revylaget: Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen. Advokat Danielsen mener rettspraksis viser at frifinnelsen av komikergruppa er i strid med gjeldende rett og med praksis fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Selvmotsigelse

Stavanger tingrett konkluderte i sin foreløpige midlertidige forføyning i mars i fjor med at den kunne forstå at nazibetegnelsen var egnet til at Hodne blant det store publikum kunne assosieres til å ha nazistiske meninger. Dommen i tingretten kom imidlertid til motsatt konklusjon, og det er dette advokat Danielsen nå angriper.

– Selvmotsigelsen skriker på et behov for opprydning i lagmannsretten. Norske domstoler skal alltid behandle like tilfeller likt, sier Danielsen.

Sangen som Løgnaslaget framførte, ble inspirert saken der Hodne ble dømt for å avvise Malika Bayan i frisørsalongen sin fordi Bayan hadde på seg hijab. I denne saken ble Hodne dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brudd på diskrimineringsloven. Saken gikk helt til Høyesterett. (NTB)