Multinasjonale digitale selskaper kan i dag organisere seg slik at de betaler skatt til de landene hvor den er lavest. Slike smutthull må tettes ved skattesamarbeid over landegrensene, mener skattedirektør Hans Christian Holte. Om få dager reiser han til Chile for å framføre dette budskapet til andre skattedirektører fra mange land.