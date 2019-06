Mer bråk i vente om penger til pelsdyrbøndene

De om lag 200 pelsdyrbrukene som er igjen i Norge, skal avvikles innen 2025. Halvannet år etter at Venstre fikk gjennomslag for dette i regjeringsforhandlingene på Jeløya, ble saken behandlet på Stortinget torsdag.

Det skjedde ikke uten drama og følelser. Spørsmålet om hva bøndene skal få i kompensasjon, sto sentralt i den fem timer lange debatten, uten at det ble endelig avklart.

– Det vil overraske meg stort om ikke saken igjen blir et tema i Stortinget, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Han viser til at landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) jobber med en forskrift for kompensasjonsordningen, som så skal sendes på høring.

– Hvis landbruksministeren fulgte med på debatten i dag, må hun ha forstått at verken for posisjonen eller opposisjonen er planene hun har skissert, gode nok. Jeg tror regjeringen har merket seg presset, sier han.

Regjeringspartiene ble i mai enige om å øke rammen på ordningen til 505 millioner kroner, men innrømmet at samtidig at de ikke kjenner den endelige kostnaden.

Les også: Regjeringspartiene med nytt pelsdyrforslag

– Tråkker på familier

Norsk pelsdyralslag varsler at de vil gå til retten for å ivareta næringens interesser.

– 200 familier lever i full uvisshet om hva regjeringen mener. Vi har dokumentert at forslaget til regjeringen ruinerer og frarøver dem alle verdiene deres, skriver leder Bertil Trane Skadsem i en melding til NTB.

– Om Stortinget velger å tråkke på 200 familier over hele landet, skal vi bruke rettsvesenet til å beskytte dem, advarer han.

Pelsdyrbonde Kjell Hodne påpeker at bøndene taper store verdier.

– Når de skal gi oss kompensasjon, går de ut ifra skattetakst. Det er som om du selger et hus til 7 millioner kroner, men at det står 1 million kroner i skattetaksten. Og at du da får 600.000 kroner i erstatning, og de sier «gå og finn deg et nytt», sier Hodne.

Fryktet avhoppere

Foran Stortinget feiret dyrevernsorganisasjonen NOAH den historiske seieren i en av sine viktigste kampsaker, at det blir slutt på pelsdyrhold i Norge.

Men innenfor var det en vanskelig dag for de fire regjeringspartiene. Mens representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet motvillig måtte stemme for nedleggelse av næringen, måtte Venstre-representanter svelge en annen kamel – endring av abortloven.

For å unngå at avhoppere fra Høyre og Frp veltet hele pelsdyrsaken, la saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) fram et nytt forslag like før stortingsbehandlingen startet. Det åpner for å justere kompensasjonen til bøndene, dersom ordningene gir «urimelige utslag».

Hva er urimelig?

Et springende punkt er hva som skal forstås med «urimelige utslag» i samlet utmåling av kompensasjon til pelsdyrbønder.

– Er det 90 prosent av tapet dekket, er det 80 prosent? Er det 4 millioner i tap, er det 5 millioner i tap, er det 3 millioner i tap? spurte Senterpartiets Pollestad.

Frps Ørsal Johansen peker på at kompensasjonsordningen skal vurderes fra bruk til bruk, og at man ennå ikke vet hvordan den vil slå ut.

– Hvis det blir så ille at regjeringspartiene finner dette helt uakseptabelt, så forbeholder vi oss retten til å ta saken tilbake til Stortinget, sier Ørsal Johansen. Han kaller hele saken tragisk.

– Jeg vil ikke nøle med å kreve denne saken tilbake til Stortinget hvis folk ikke blir riktig kompensert når livsverket tas fra dem, sier Frps Roy Steffensen til NTB.

Særlig Høyre fikk gjennomgå da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk på talerstolen. Han anklaget partiet for å gi prinsippene om eiendomsrett og næringsfrihet på båten for å sikre regjeringsmakten.

Til tross for løfter om at næringen skulle videreutvikles og bestå, valgte statsminister Erna Solberg (H) å gi denne saken som en «morgengave til Venstre» i regjeringsforhandlingene på Jeløya, fremholdt han.

Pelsdyrforbudet støttes av Ap, SV og MDG.