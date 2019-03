Leirstein har tidligere uttalt til Dagsavisen Moss Dagblad at en global oppvarming ikke nødvendigvis ville vært negativt for Norge. Nå kaller han elevers deltakelse i fredagens klimastreik for «uklok».

– Jeg har ingen sans for at elever velger å skulke skolen for å ha en politisk markering. Det er uklokt. Vi kan ikke ha anarki i norsk skole.

– Mener du klimastreiken er en form for anarki?

– Jeg har sett flere rektorer som vet hva reglene er, men som likevel støtter de skulkende elevene sine. Det synes jeg er en underlig holdning, svarer han.

Har innlemmet klimastreiken i ukeplanen

Bodil Orm, rektor ved Bytårnet skole i Moss, er uenig i Leirsteins tolkning.

– Å støtte elevers engasjement er ikke anarki. Det er ikke det samme som å støtte skulking, sier hun.

På hennes skole har lærerne innlemmet klimastreiken i undervisningen. Dermed får ikke elevene fravær ved å delta på fredagens markering.

– Hos oss streiker ikke elevene, de lærer, sier Orm.

En klasse har jobbet med saken gjennom hele uka, og på fredag går de i tog fra skolen og til byens rådhus for å møte ordføreren.

– Jeg synes det er supert at ungdom engasjerer seg, og klimasaken er noe av det viktigste som finnes akkurat nå, sier rektoren.

Disse 6. klassingene fra Ramberg skole i Moss var blant dem som demonstrerte i landets gater fredag. Fra venstre: Ella Sofie Syrrist, Alma Olea Hernes Pagander, Iben Lerang-Håland, Lina Lyby og Frida Meum Brede.

Ber de unge gå foran som et godt eksempel

Leirstein synes også det er bra at de unge engasjerer seg, men mener de samtidig må vise handling. Altså å faktisk gjøre noe positivt for klimaet.

– Hvis man mener at vi voksne må endre livsstil, må man gjøre det selv også. Det tviler jeg sterkt på at alle de som streiker i dag har tenk til å gjøre.

– Er det ikke heller slik at de unge ikke er i en posisjon med makt, mens de voksne, inkludert deg selv som politiker, er det, og kan påvirke klimaet i mye større grad enn de unge?

– Jeg håper streiken ikke er rettet mot norske myndigheter. Norge gjør mye bra for klimaet i dag, men Norge er en liten dråpe i havet. Jeg er ikke sikker på at de store forurensende nasjonene, som Kina og India, følger med på det som skjer i dag, svarer stortingspolitikeren.

