På landsmøtets siste dag i går vedtok Arbeiderpartiet nye retningslinjer for varsling om seksuell trakassering. Der slår partiet blant annet fast at det ikke skal være noen foreldelsesfrist når det gjelder varslingssaker som ligger tilbake i tid. Norges første kvinnelige statsminister, landsmoder og Ap-nestor, Gro Harlem Brundtland, mener det er viktig at partiet nå klargjør retningslinjene.

– Det er veldig viktig at det nå kommer tydelige regler, som ingen kan betvile. Ikke noe mer tull! sier Brundtland til Dagsavisen.

– Systemet fungerte ikke

På lørdag valgte partisekretær Kjersti Stenseng å beklage til varslerne i partiet. Fra talerstolen sa Stenseng at folk gjennom historien har opplevd seksuell trakassering og hatt ugreie opplevelser i partiet.

– Det skulle vært tatt tak i, sa partisekretæren.

Brundtland mener det var klokt av Stenseng å beklage.

– Jeg så partisekretærens beklagelse overfor for dem som har opplevd seksuell trakassering, og at partiet ikke har tatt tak i dette tidlig nok. Det var viktig det hun sa, sier Brundtland og utdyper:

– Fordi det var ikke helt elegant da disse tingene kom fram for halvannet år siden. Det var tydelig at systemet ikke hadde fungert. Det var det hun innrømmet.

– Hun trengte en prat

I forkant av landsmøtet var det debatt om de nye retningslinjene. Onsdag skrev Klassekampen at to av varslerne i Giske-saken reagerer sterkt på at partiet vil innføre en foreldelsesfrist i saker om seksuell trakassering. En av dem var Line Oma, som var den første som sto fram av MeToo-varslerne om Trond Giske i 2018.

På landsmøtet fikk Oma en oppmuntring fra likestillingspioneren.

– Jeg kom gående og så at hun sto langs veggen. Først gikk jeg forbi og bare nikket, men så tenkte jeg: fader heller. Jeg må gå og hilse på henne. Det var først og fremst for å vise litt oppmerksomhet overfor henne, sier Brundtland.

– Hva sa du?

– Jeg spurte hvordan hun hadde det. Det var rett og slett fordi jeg så at hun sa noe før landsmøtet som vakte reaksjoner. Men det gjaldt egentlig hele greia, sier Brundtland.

– Hvorfor var det viktig for deg å gi en slik oppmuntring?

– Hun har stått i en storm. Hun trengte å få en liten prat, sier Ap-nestoren.

Oma opplevde dette som en klapp på skulderen for at hun turte å si ifra.

«Gro er et stort forbilde. Hun har vært modig og kjempet harde kamper for likestilling. Å få en oppmuntring fra henne var virkelig stort», skriver Oma i en SMS til Dagsavisen.

– Han dundra på døra mi

Brundtland har selv opplevd seksuell trakassering, før sin tid som politiker. Hun har tidligere fortalt på TV-programmet Skavlan om hvordan hun som ung lege ble seksuelt trakassert av en assistentlege som jobbet ved sykehuset. Han var ti år eldre enn henne, gift, og hadde flere barn. Mannen kom inn på laboratoriet der Brundtland satt og analyserte urinprøver. Plutselig begynte han å kile henne rundt øret, og nedover langs halsen.

– Jeg forsøkte å vise min forakt ved å late som jeg ikke merket hva han gjorde. Jeg fortsatte å se på urinprøven under mikroskopet, og ristet han liksom av meg på den måten, forteller Brundtland til Dagsavisen.

Hun fikk nok en ubehagelig opplevelse da hun i starten av 30-årene var på oppdrag for Oslo Helseråd i Aberdeen. Brundtland forteller at hun kom i snakk med en av flere gjester på hotellet hvor hun bodde, fordi de satt og så nyheter sammen med i et fellesområde. De to endte opp med å spise middag sammen.

– Vi hadde en hyggelig samtale, før jeg gikk og la meg klokka 22. Men så ringte han og ringte han, og dundra på døra mi og holdt på. Til slutt måtte jeg ringe resepsjonen og be dem hjelpe meg, forteller Brundtland.

Hun understreker at dette bare er noen få eksempler på hva tusenvis av kvinner har opplevd.

– Den gangen var dette sett på som personlige ubehageligheter. Nå er det blitt et felles samfunnsansvar å ta stilling, og gjøre også dette til et politisk ansvar, slik det må være!

