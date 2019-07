Meling: PST vil be om fire ukers varetekt for mulla Krekar

Hans forsvarer Brynjar Meling opplyser til pressen i Oslo tinghus onsdag at påtalemyndigheten kommer til å be om fire ukers varetekt for hans klient.

– Mulla Krekar ser på seg selv som en politisk fange, sier forsvarer Brynjar Meling, som vil begjære 63-åringen løslatt under fengslingsmøtet.

Ifølge VG kan likevel Meling og Krekar gå med på meldeplikt etter løslatelse.

Fengslingsmøtet starter klokken 13 onsdag ettermiddag.

PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken vil ikke kommentere saken.

Mulla Krekar ble funnet skyldig i terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel i Italia mandag. Han ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.