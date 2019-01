Senterpartiet har nå 17.815 medlemmer, det høyeste tallet siden 2008, ifølge en pressemelding fra partiet.

– Hovedgrunnen til at Senterpartiet har en stadig medlemsøkning, er at folk vil støtte oss og være med på å gi sitt bidrag i Senterpartiets kamp for å utvikle hele Norge, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Snudde i 2014

Medlemstallet i Senterpartiet snudde fra nedgang i flere år til en økning i 2014, samme år som Vedum ble partileder. Siden har partiet vokst seg stadig større og fått økt antallet medlemmer hvert eneste år.

Også stemningen i befolkningen går Vedums vei. Senterpartiet går fram til 12,6 prosent på januarmålingen fra Opinion. Partiet har nå vært større enn Fremskrittspartiet på to av de tre siste Opinion-målingene.

Har mål om ny rekord

– Vi vil ha tjenester nær folk, vi mener at vanlige folk ikke skal bli oversett og overkjørt slik de nå blir av regjeringas sentraliseringsiver, og vi vil ha små forskjeller mellom folk. I tillegg drives det et godt organisasjonsarbeid i hele partiet. Vi har også som mål å stille liste i en høyere andel av landets kommuner enn noen gang, og med økt medlemstall og mange nye lokallag er jeg sikker på at vi skal få til det, sier Vedum i pressemeldingen.

Den siste tida har det stormet rundt Sp-lederen og hans utspill mot eliten og politisk korrekthet. Han er blitt kritisert for at han ofte retter kritikk mot en udefinert elite i Oslo som ikke forstår folk i distriktene. I et VG-intervju tidligere i januar uttalte Vedum at det skal kjempes mot «politisk korrekthet» som at folk skal spise mindre kjøtt, at det beste er å gå, bruke sykkel eller elbil til jobb og at det er bra med ulv.

