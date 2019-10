Av ABC Nyheter-Martin Huseby Jensen

I en melding på Twitter skriver Emil Snorre Alnæs, som er styremedlem i MDG Gamlebyen, at det nok er mer effekt å hente ut av å ta de som styrer oljeindustrien, enn de som arbeider der: «Men «følger bare ordre»-forsvaret gikk jo ut på dato etter Nürnberg. I ettertiden kommer nok oljearbeidere til å høste ca like mye sympati som de som svingte svepen på plantasjen.»



Skjermpdump av twittermeldingen som nå er slettet, men som spres i sosiale medier.

– Jeg blir forferdet, er Hilde-Marie Ryssts reaksjon når ABC Nyheter kontakter henne og gjengir det Emil Snorre Alnæs har ytret på Twitter. Rysst er ledere i YS-forbundet SAFE som organiserer 9.000 medlemmer som alle jobber i oljeindustrien.

– Det er helt fryktelig og jeg kjenner det går kaldt nedover ryggen av å høre og tenke at et menneske man bør kunne regne som oppgående og som måtte sitte på informasjon og kompetanse kan finne på en slik sammenligning.

Nekter å skamme seg

Rysst sier at poster som denne viser hvor langt unna deler av miljøbransjen er i en faktabasert debatt om oljeindustrien. Hun mener at uten samarbeid får man neppe til en bedre energimiks og mindre utslipp for å ivareta jorden, og viser til alle prinsippene i det norske velferdssamfunnet som er tuftet på nettopp samarbeid.

SAFE-lederen sier hun blir målløs, noen hun sjelden er.

– Vi kommer ingen vei fremover ved å skyte på hverandre. En slik uttalelse håper jeg virkelig MDG selv vil ta tak i og mene noe om, sier forbundslederen.

Oljearbeiderne har de siste ukene startet en kampanje hvor de forteller at de er stolte arbeidere. Uttalelser som dette, mener Rysst, viser behovet for å å vise at de nekter å skamme seg for hver dag å gjøre en jobb som sikrer HMS og inntekter til samfunnet.

– Til å bli stum av

Forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi 85 er lenge taus når vi gjengir meldingen.

– Oi, oi, oi. Det er til å bli stum av, sier han. Alfheim mener meldingen bør forbigås i stillhet, og så må partiet vedkommende tilhører ta debatten internt.

– Det har vært en veldig opphausset debatt. Klimadebatten er vår tids store debatt, og da spørs det hvordan den skal møtes. Jeg tror vi alle er opptatt av å møte den, men det er viktig å møte den med sunn fornuft. Du kan vinne kretsmesterskapet, men samtidig bidra til å tape landsmesterskapet, sier forbundslederen.

Alfheim mener industrien må stille i debatten under premissene med å arbeide for å finne løsninger på utfordringene. Som fangst og lagring av CO2, og fornybar energi.

– Arbeiderne og samfunnet tror jeg trenger litt langsiktighet i arbeid. Å bare hive arbeidere på porten uten å ha reelle arbeidsplasser går ikke. Vi må jobbe sammen med å utvikle nye arbeidsplasser. Og vi trenger inntektene fra næringen, en stat som må spinke og spare bidrar ikke like godt til utvikling av disse nye arbeidsplassene som en stat som går med overskudd.

– Vi nekter å skamme oss. Vi gjør et ærlig arbeid også overfor miljøutslipp. SAFE er klar for å ta en diskusjon med de tøffeste motstanderne.

MDG: – Opp til hver enkelt hvordan de ytrer seg

Nasjonal talsperson Arild Hermstad i Miljøpartiet de grønne (MDG) skriver i en epost til ABC Nyheter at utspillet ikke er representativt for partiets politikk, men en enkeltpersons meninger. Han viser til at MDG har over 9.000 medlemmer, og folk som mener mye forskjellig.

– Norske oljearbeidere har mye å være stolte av, både verdiskapning, teknologiutvikling og kompetansen er i verdensklasse. De som skal ta ansvar for den grønne omstillingen er eierne og politikerne, ikke hver enkelt oljearbeider, skriver Hermstad.

På spørsmål hvilke konsekvenser utspillet har, og hvilke krav partiet stiller til de tillitsvalgtes opptreden i sosiale medier, svarer han:

– Han tvitrer ikke på vegne av partiet, men på vegne av seg selv. Vi har generelle etiske retningslinjer som alle skal forholde seg til, ut over det er det opp til hver enkelt hvordan de ytrer seg på sosiale medier.

Villet politikk

Emil Snorre Alnæs sier til ABC Nyheter at bruken av Nürnberg-allegorien var det mest kjente eksempelet han hadde til folk som argumenterer med at de bare følger ordre.

– Det var første som falt meg inn. I ettertid viste det seg at det var for betent og jeg slettet meldingen.

– Men hva med sammenligningen av oljearbeidere med slavedrivere?

– Nei, det er altså en tidlig gjetning på hvordan kommer det til å ende opp i historiebøkene, men også denne var altfor vidtgående.

Han forteller responsen i ettertid stort sett har vært negativ. Alnæs forteller at han ikke i utgangspunktet var ute etter å provosere, men viser til at menneskeheten står overfor sin potensielt største katastrofe gjennom klimaendringene.

– Dersom vi snubler inn i en tilstand hvor vi ikke klarer å opprettholde landbruket vil det kunne medføre tap av liv i hundremillionerklassen, kanskje milliarder. Det er vanskelig å trekke paralleller til historiske hendelser som har medført dødsfall på den skalaen, forklarer han og legger til at klimaendringene er et resultat av ønsket politikk over mange år.

– Den avgjørelsen er det ikke de som gjennomfører det praktiske arbeidet som står ansvarlig for. Men det er en katastrofe som har pågått over tid, med betydelig arbeidsinnsats lagt ned.

– YS-forbundet SAFE inviterer til faktadrevet debatt, hvordan kan man få til dette mellom to parter som i utgangspunktet står så langt fra hverandre?

– Det spørs jo hvor langt man egentlig står fra hverandre. Nå går Equinor inn for et stort vindprosjekt på Doggerbank. Det kan være en del folk som vil være interessert i å jobbe på et slik prosjekt og bruke kompetansen de har fått gjennom olja på det. Det er kjempeflott.

