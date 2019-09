MDG og FNB: To verdener – to vinnere

Det er to ulike verdener. Miljøpartiet De Grønnes (MDG) valgvake innenfor alle bomringer på Centralen, et steinkast fra Stortinget. Unge mennesker overalt, og en og annen overvintret gammel-MDG-er med hestehale, eller t-skjorte det står «vegan» på. De har makt å forsvare etter gjennombruddet ved valget for fire år siden, da MDG fikk 8,1 prosent oppslutning i Oslo, og siden ikke har sett seg tilbake. Og Folkeaksjonen Nei til mer bompengers (FNB) vake 8,3 kilometers kjøretur unna, like ved kjøpesenteret CC Vest. Det er eldre og klientell enn hos det andre, grønne partiet inne i byen. Det er… vel, mindre hipt. MDG fylte et helt bankhvelv allerede klokka 19. FNB fyller nesten to bord mot vinduet i baren.

Med noen timer igjen til prognosen er stemningen god begge steder. Forventninger i lufta, lett nervøst. Skal de gode målingene slå til?

Ja, skal det vise seg. Men det er fortsatt lenge til.

Lars West Johnsen: Grønt halleluja

Lave forventninger

«Ta vare på…», står det på roll-upen ved scenen inne på Centralen. På barna, og skoen din, mangfold. Une Bastholm prøver å holde forventningene nede på storskjermen, det hun intervjues fra bakrommet. Alt som er bedre enn sist, da MDG fikk 4,2 prosent i kommunevalget, 5 prosent på fylkesnivå og altså 8,1 prosent i Oslo, er bra, sier hun.

Det er tydeligvis noe alle MDG-ere er enige om å si.

– Jeg har lave forventninger. Jeg vil ikke bli skuffa.

– Det er en seier å gjøre det bedre enn sist.

Det sier Tina Stafne Skivenes og Madelen Roxman Ueland.

Roxman Ueland bor i Råde i Østfold, og lover at hun tar tog til Oslo, der hun jobber på partikontoret. Stafne Skivenes sykler og går når hun beveger seg rundt i byen, forsikrer hun.

– 10 prosent i Oslo er bra, sier de, og krever å bli trodd.

– Og 15?

– Det er falle i bakken-hurra!, sier Roxman Ueland.

Bergen: Bompengepartiet gjør brakvalg – Ap halvert

Klok av skade

De vet at de har unge velgere, sier de. At det er fare for at mange ikke vil gå og stemme, uansett hva de sier på forhånd. Og de har en litt vond opplevelse fra valgdagen for to dager siden, da MDG endte på 3,2 prosent etter å ha befunnet seg over sperregrensa på målingene under store deler av valgkampen.

– Vi har hatt en Facebook-tråd der vi i partiet har tippet resultatet.

– Og hva tipper folk?

– Rundt 10 prosent, sier Roxman Ueland.

Karen Contreras Lisperguer er tredje kvinne rundt bordet noen meter fra scenen som snart skal eksplodere i jubel og takksigelser og high fives når mannskapet skal takkes for en strålende valgkamp. Hun er ikke helt med på den fornuftige skepsisen.

– Jeg tror vi får 15 prosent, jeg, sier hun.

Den harde kjerne

Det er ingen roll-uper på FNBs vake. Først klokka 20 får de rundt 20 oppmøte lov til å gå inn i rommet de har leid til vaken, en bar lenger inn i lokalet enn restauranten.

MDGs meny for kvelden består av utelukkende vegetarisk mat, her spiser listekandidater og koner og frivillige biff med fløtegratinerte poteter.

Det er ikke mange journalister her, men vi er nesten like mange som partiets representanter. Men så er da også dette et delt parti, der to av listekandidatene representerer den andre fløyen, den som er kastet ut av partiet sentralt. De to skal visstnok holde en egen vake et sted i Oslo, men «de er selvsagt velkomne om de kommer hit», sier Bjørn Revil, førstekandidat for FNB i Oslo.

Han skulle egentlig kjøre i dag, men sitter med en øl foran seg på bordet.

– Nå er jo valgkampen over, og det er to år til neste gang. Jeg kan si hva jeg vil nå, uten at det er farlig, sier han.

Det er kona Anne Lau Revil som kjører, sier han. Hun er også på lista, på 16. plass.

– Du kommer ikke inn, det kan vi vel slå fast?

– Ja, det kan vi slå fast, sier Lau Revil.

Bare delvis konsentrert, for hun er mest opptatt av å sende journalisten et bilde hun har tatt av sin mann førstekandidaten, sammen med andrekandidat Cecilie Lyngby og byrådsleder Raymond Johansen.

– Han skal tilbake til jobben som vaktmester etter valget!, sier Bjørn Revil om mannen han står smilende ved siden av på bildet.

Tror på 5-8 prosent

Nei, så store blir ikke FNB i Oslo, det tror ikke Bjørn Revil heller. Han mener konflikten som endte i retten idag har ødelagt ganske mye for partiet i innspurten av valgkampen.

– Det er ikke riktig, sier han.

– Dette er en konflikt jeg og vi andre her ikke har noe med å gjøre, det er en ren teknisk sak.

– Og så kan den ødelegge for oss, og gjøre at jeg ikke kommer inn i bystyret, sier han.

Men pessimismen varer ikke lenge. Revil kommer inn, tror han.

Sammen med tre andre, legger han til.

– Såpass?

– Ja, vi har jo vært inne med seks stykker på noen målinger.

– Jo, men det var en stund siden. Målingene har blitt dårligere for dere for hver uke i det siste?

– Men denne saken der MDG hugger trær i Oslo er en god sak for oss og dårlig for dem. Lan klemmer bomringer og hugger trær. Det er jo helt feil - det burde være omvendt.

– Hva tror du om resultatet, da?

– Vi havner et sted mellom 5 og 8 prosent.

Sier Bjørn Revil, før han må inn og takke partifellene for innsatsen i valgkampen. Det er ingen mikrofon involvert, bare rundt

20 mennesker i et ganske lite barlokale som lytter og applauderer.

Dommen faller

Klokka på storskjermen teller ned. «De første tallene kommer om 5 minutter 11 sekunder» står det på NRK-sendingen.

«3 minutter og 30 sekunder».

Nå kommer en høy, pompøs lyd på nedtellingen. Bassen er ekstra dyp i det tette, lukkede lokalet der FNB Oslo sitter og venter.

Bildene fra MDG viser jubel over en nasjonal prognose på 8,2 prosent.

2,9 for FNB nasjonalt. Jubel.

Så roper Revil: 6,4 prosent i Oslo. 6,4 prosent i Oslo!

Han løfter glasset.

– Fire mandater. Det er fire mandater!

Jubel.

På NRKs skjerm står det plutselig fem mandater.

Revil prøver å løfte en av de andre.

Umulig å høre

Karen Contreras Lisperguer plukker opp telefonen, men det er umulig å høre noe. Det bråker så voldsomt i bakgrunnen.

– 17 prosent i Oslo, 17!, klarer Contreras Lisperbuer tilslutt å formidle.

– Så du hadde rett – over 15!

– Det måtte bli over 15. Vi har jobbet så hardt her i Oslo, sier Contreras Lisperguer, før stemmen forsvinner i jubelen.

En liten halvtime senere dumper følgende uttalelser fra MDGs andrekandidat i Oslo, Hanna E. Marcussen, inn i innboksen:

– Dette er utrolig lovende tall for oss, selv om det fortsatt bare en prognose. Selvsagt må vi telle alle stemmene, men vi tar ingenting for gitt, selv om tallene er lovende. Om dette slår til er det et viktig signal fra velgerne om at de liker det de har sett i Oslo de siste årene, og at de vil ha enda mer.

– Våre viktigste krav er null klimagassutslipp innen 2030, billigere og bedre kollektiv, og mindre biltrafikk og mer grønt og liv i byen