– Venstre må si nei til denne avtalen. Amazonas brenner, titusenvis av ungdommer har streika for klimaet, men det eneste denne regjeringen er opptatt av, er å gjøre det billigere å kjøre fossilbil. Det er tragisk.

Det sier Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, i en skriftlig uttalelse etter at Erna Solbergs forsøk på å løse bompengekrisen i regjeringen ble kjent fredag kveld.

– FrP har fått panikk over dårlige meningsmålinger, og har lyktes i å presse igjennom en mer klima- og miljøfiendtlig politikk. Det er trist at Erna Solberg og KrF aksepterer dette, men enda tristere om Venstre lar seg overkjøre, skriver Berg.

– Uaktuelt for Oslo

– For oss i Oslo er det helt uaktuelt å gå med på kutt i bompengene, som gir oss renere luft, og mindre biltrafikk og klimagassutslipp. Hvis regjeringen vil kutte i bompenger, kan de droppe monster-motorveier som ny E18, som er åpenbart i strid med nullvekstmålet, og som blir tredd ned over hodet på Oslos innbyggere mot flertallets vilje, skriver hun, og slår fast:

– Dette er en gavepakke til Frp, en sluttpakke for Venstre, og et angrep på byene. Nok engang prioriterer Erna bilen over barn og unge framtid.

Berg viser til at utslippene nasjonalt gikk opp i fjor, og stadig er høyere enn de var i 1990.

– Nå skal det altså bli enda verre. Erna sier at hun vil ha større veier, færre bompenger og samtidig mindre trafikk. Det henger ikke på greip.

Kritisk SV-leder

SV-leder Audun Lysbakken mener Venstre og KrF svikter klimaet, miljøet i byene og velferden dersom de går med på statsministerens bompengeskisse, melder NTB.

– Solbergs løsning kan øke biltrafikken inn til byene, og hun kan komme til å undergrave målet om nullvekst i biltrafikken. Med denne løsningen vil det også bli vanskeligere for byene å bygge ut kollektivtrafikken som trengs for å sikre rein luft og veier uten kø, sier SV-lederen.

Han mener at statsministerens forslag til bompengeløsning bidrar til at kommunene selv må betale mer for bedre transport, og at det kan føre til at de må kutte i velferden eller droppe kollektivsatsing.

– Enten taper miljøet, eller så blir skolebarn, eldre og arbeidsfolk i kommunene bli taperne. Dette er derfor en miljøfiendtlig og usosial løsning, og langt mer urettferdig enn bompenger, sier Lysbakken til NTB.

– En oppsiktsvekkende illustrasjon på indre strid

Ap-leder Jonas Gahr Støre er heller ikke imponert. Han mener statsministerens bomultimatum er en oppsiktsvekkende illustrasjon på en indre strid i regjeringen, ifølge NTB.

Støre sier han ikke vil kommentere alle detaljene i statsminister Erna Solberg og Høyres bompengeultimatum til de andre regjeringspartiene.

– Men vi merker oss at Frp umiddelbart sa seg mer fornøyd med denne skissen enn den forrige. Inntrykket er at dette er en skisse der det gjøres mer for bilen enn for miljøet og kollektivtrafikken, sier Ap-lederen.

Støre mener at regjeringen med skissen sender en ekstraregning til kommunene midt i kommunevalgkampen, uten å ha konsultert dem. Det er han veldig kritisk til.

– Dette er nye utgifter som vil gå utover tilbudet til barn, unge og eldre, sier han til NTB.