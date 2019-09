Av: Bibiana Piene

Frp-profilen har sagt seg villig til at straffesaken skal behandles som en tilståelsessak, skriver Aftenposten.

Keshvari er siktet for grovt bedrageri, som har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

– Siktelsen bygger på hans forklaring, opplyser forsvarer John Christian Elden, som bekrefter at hans klient erkjenner å ha ført fiktive reiseregninger for cirka 450.000 kroner i perioden 2014 til 2018.

Saken vil gå i Nedre Romerike tingrett 18. oktober. Det er satt av en dag til saken.

Langt høyere

Summen Keshvari nå har erkjent, er betydelig høyere enn det som tidligere har vært kjent.

For snart ett år siden avdekket Aftenposten at Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Avisen dokumenterte da at Frp-politikeren hadde levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner gjennom en toårsperiode.

Keshvari har beklaget og innrømmet at han har fått utbetalt penger han ikke skulle fått. Stortingsrepresentanten har vært sykemeldt siden saken sprakk i oktober i fjor.

Politiets etterforskning ble avsluttet i sommer, og saken ble oversendt statsadvokaten.

I februar tok saken en ny vending da Keshvari ble pågrepet i sitt hjem i Rælingen i Akershus og siktet for grove trusler. I forbindelse med pågripelsen gjorde politiet beslag av flere våpen.

Skiltet skrudd ned

Det er uklart om og eventuelt når Keshvari kan komme tilbake til Stortinget. En stortingsrepresentant har i utgangspunktet plikt til å sitte perioden ut.

– Det nye i saken nå er at beløpet er større enn tidligere antatt, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NTB.

Han påpeker at Keshvari hele tiden har erkjent forholdet.

Limi har tidligere gjort det klart at Keshvari kan søke om permisjon inntil eventuell tiltale og dom er klar.

Skiltet på kontordøra til Keshvari på Stortinget er imidlertid allerede skrudd ned. Nå er det i stedet navnet til hans vararepresentant Carl I. Hagen som står på døra.

– Keshvari er sykemeldt og har ingen rolle eller posisjon i stortingsgruppa, sier Limi.

Sykemeldingen varer foreløpig ut september, opplyser Frp til NTB.

Lederen av Frps organisasjonsutvalg, Alf Erik Andersen, sier til Nettavisen at partiet vil sluttbehandle saken til Keshvari når dom foreligger.